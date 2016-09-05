خالد مشعل يشارك في تشييع جثمان والدته بعمان

شارك المجاهد خالد مشعل، زعيم حركة حماس في تشييع جثمان والدته المرحومة الحاجة فاطمة عبد الرحمن مشعل الى مثواه الاخير في مقبرة صويلح الغربية بعد صلاة عصر امس.

وكان مشعل قد وصل الى عمان صباح امس قادماً من الدوحة، حيث سمحت له السلطات المختصة بدخول البلاد لاسباب انسانية واجتماعية تتيح له المشاركة في جنازة والدته، وتقبل العزاء فيها لبضعة ايام.

اسرة ”المجد” تتقدم من القائد المجاهد ”ابي الوليد” واخوانه وعموم آل مشعل الكرام بصادق العزاء والمواساة، وتضرع الى المولى عز وجل ان يتغمد المرحومة الحاجة فاطمة بواسع رحمته ورضوانه.. انا لله وانا اليه راجعون.

هذا وقد خص نجلها ماهر مشعل ”المجد” بهذه الكلمة الوجدانية الرقيقة التي كتبها في والدته..

عرفت أمي يرحمها الله؛ بتقواها وعبادتها وورعها وطيب سجاياها وحسن معشرها وترفعها عن الغيبة وكثرة القيل والقال، وتميزت بالذكاء الفطري العالي، وقوة الشخصية والصلابة، واستطاعت أن تحمل أعباء الحياة مع أبي -يدا بيد- خلال حياتهما في سلواد، وبعد نزوحهما من فلسطين إلى الكويت سنة 1967م. كما وقفت بصدق وأمانة مع أبي في تربية ورعاية إخواني الخمسة من أبي سنوات طويلة حتى بلغوا مرحلة الشباب والزواج.

وقد كانت السمات الشخصية المتميزة (الدين والأخلاق والصلابة والذكاء والحلم والدبلوماسية) لأمي الحاضنة الطبيعية لولادة وترعرع الفتى والنابغ ”خالد مشعل” الذي أصبح لاحقا زعيما وقائدا لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وما نالت الظروف القاهرة التي أحاطت بالعائلة وبأخي خالد لعقود من حالة الصبر والاحتساب وحسن الظن بالله التي بقيت تزين محياها، وتترك بصماتها الأصيلة في تفاصيل حياتنا جميعاً.

وإذا كانت السنوات السبع الأخيرة (بعد وفاة أبي يرحمه الله) قد نالت من صحة أمي وأتعبتها أيما تعب؛ غير أنها بقيت بفضل الله تعالى صابرة محتسبة تشكو ألمها لخالقها، وتسأل بلطف وحرص عن أولادها وأحفادها جميعاً، وتتضرع إلى الله تعالى أن يحرسهم بعينه التي لا تنام، وأن يتقبلها الله قبولا حسنا.

وقد كانت معية الله حاضرة برحماته التي لا تنقطع؛ ففي مساء يوم السبت غرة ذي الحجة 1437 الموافق للثالث من ايلول 2016م، وفي بيتها وبين أولادها وأحفادها فاضت روحها الطاهرة إلى بارئها، بعد تسعين عاما من مكابدة حياة ثقيلة ومريرة لم تخل من ومضات نورانية ربانية نفيسة!

وكانت أمي يرحمها الله تعالى قد ولدت في ربيع 1927 في بلدة سلواد/قضاء رام الله، وهي البنت البكر لوالديها.. وقد تزوجت نهاية عام 1939م من ابن عمها أبي يرحمه الله تعالى الشيخ المجاهد/ عبد الرحيم إسماعيل عبدالقادر مشعل (2009-1919)، ورزقت بخمسة من الأولاد اختارهم الله إلى جواره، قبل أن تعيش لها أختي الكبرى صفية (1950). تلاها مريم وخالد وماهر وهاشم وعزيزة (على التوالي).

رحمك الله يا أمي الحبيبة وجمعك ربي وأسكنك مع أبي الفردوس الأعلى وأخلفنا وأعقبنا فيك بخير.

ولا نقول إلا ما يرضي ربنا: إنا لله وإنا إليه راجعون.

خادمك ومحبك إلى الأبد

ولدك/ ماهر