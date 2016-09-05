إسرائيل تشدد اجراءاتها العسكرية على حدودها مع جنوب لبنان

شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتشديد الإجراءات العسكرية على الحدود الشمالية مع لبنان، تخوفاً من اية مفاجآت قد يقوم بها حزب الله اللبناني.

وأوضحت الإذاعة العبرية، يوم الاربعاء الماضي، أن القوات الاسرائيلية ”قد بدأت بتنفيذ أشغال هندسية في منطقة جبل روس على الحدود مع لبنان، بهدف تحسين البنى التحتية العسكرية، وتشديد الاجراءات الدفاعية على امتداد الحدود”.

وأضافت تقول : ان ”تنفيذ هذه الأشغال يتم بالتنسيق مع قوات اليونيفيل الدولية، المرابطة في الجنوب اللبناني”.

وكان الجيش الاسرائيلي قد باشر، منتصف الشهر الماضي، بفتح طريق بين السياج التقني والخط الأزرق الفاصل بين الحدود اللبنانية والفلسطينية، في منطقة متنازع عليها قبالة منطقة ”بركة النقار” في ”شبعا”، كما قامت باستقدام آليات مدرعة ونشرها أمام المناطق المحررة في جنوب لبنان.