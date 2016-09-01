محام فلسطيني يدخل موسوعة “غينيس”

رام الله – قدس برس

دخل المحامي الفلسطيني فؤاد شحادة البالغ من العمر 91 عامًا، موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، لحصوله على لقب “صاحب أطول فترة ممارسة لمهنة المحاماة في العالم”.

وبدأ المحامي شحادة، وهو من مواليد مدينة القدس المحتلة (13 تموز 1925)، بممارسة مهنة المحاماة عام 1948، إلا أنّه وبسبب أحداث النكبة التي شهدتها فلسطين في ذلك العام، امتنعت موسوعة “غينيس” عن توثيق مزاولته للمهنة خلال تلك الفترة، واكتفت بتوثيق فترة عمله في المحاماة منذ العام الذي يليه حتى اليوم.

وتلقى شحادة تعليمه الابتدائي في مدرسة “سانت جورج” بالقدس وأنهى تعليمه منها عام 1942، ليكمل بعد ذلك دراسته الجامعية في الجامعة الأمريكية في بيروت؛ حيث التحق بمعهد الحقوق وتخرج منه قبيل انتهاء الانتداب البريطاني في فلسطين، وحصل على شهادة ممارسة المحاماة الصادرة عن حكومة فلسطين في 13 آذار عام 1948.

عمل فؤاد مع شقيقه عزيز شحادة الذي كان قد أسس مكتباً للمحاماة في سنة 1935، وأصبح محامياً معروفاً في مدينة يافا.

وإبان النكبة الفلسطينية عام 1948، أصيب شحادة ووالدته ماري بجراح واستشهد صديقه إثر قيام عصابات “الهاجانا” اليهودية بفتح النار عليهم، ليعود بعد شفاءه إلى مهنة المحاماة التي كان قد بدأ مزاولتها للتو؛ حيث حصل على شهادة من وزارة العدلية الأردنية تخوّله بممارسة المحاماة في الضفة الشرقية.

وعمل شحادة محامياً ومستشاراً قانونيا للعديد من كبرى الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية في الأردن.

وفي عام 1964 انتخب نائباً لنقيب المحامين الأردنيين وشغل هذا المنصب لمدة خمس سنوات.

في عام 1978 وأثناء توجهه إلى مدينة جنين لتمثيل أحد الموكلين، تعرض لحادث سير على طريق جنين – نابلس، أسفر عن فقدانه البصر في إحدى عينيه ومن ثم في العين الأخرى، غير أنه عزم على المضي في إدارة مكتب المحاماة خاصّته.

وقد اقيم احتفال بمناسبة دخول شحادة موسوعة “غينيس” العالمية في مدينة رام الله بحضور وفد رسمي ممثل عن إدارة الموسوعة.