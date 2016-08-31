اسرائيل تعاني صراعات داخلية وليس تهديدات خارجية

الناصرة – قدس برس

نفى قال تمير فاردو, رئيس جهاز الموساد السابق، امس الثلاثاء، وجود اي تهديد خارجي على إسرائيل، ولكنه لفت الى أن التهديدات الاسرائيلية الداخلية باتت مقلقة أكثر من اية تهديدات الخارجية.

وأضاف فاردو، في أول ظهور له خلال مؤتمر صحفي في قرية “دالية الكرمل” شمال اسرائيل, إن التهديد الداخلي المتمثل في حدة الاستقطاب داخل المُجتمع الاسرائيلي “يجب أن يقلقنا أكثر من التهديد الخارجي، وأخشى أننا نسير في اتجاه حرب أهلية”.

وأشار فاردو إلى أن الخلافات التي تثيرها الانتخابات ليست فقط حول القيادة، وإنما تصل للمواطنين الإسرائيليين، بشكل يثير الاشمئزاز.

ورداً على سؤال حول حل القضية الفلسطينية أجاب فاردو : ” من المهم استئناف عملية السلام مع الفلسطينيين، فبدون حل للقضية الفلسطينية، لا يمكن تحقيق شراكة حقيقية مع الدول العربية”.

وكان باردو قد انهى في شهر كانون الثاني الماضي مهام منصبه كمدير للموساد المتخصص بالاعمال الاستخبارية الخارجية بعد خمس سنوات من شغله لهذا المنصب.