رافق المسعد تسعد.. والنحيف تنحف

أجرت مجموعة من العلماء دراسة واسعة النطاق توصلوا من خلالها إلى أن التواصل والمزاملة مع الأشخاص النحفاء يساعد على فقدان الوزن.

وقد قام العلماء بإنجاز دراسة جديدة حول المشكلة التي يعاني منها الكثيرون وترتفع وتيرة انتشارها بين البشر عاما بعد آخر، والحديث هنا عن السمنة. وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن مجموعة كبيرة من المستطلعة آراؤهم أكدت أن التخلص من الكيلواغرامات الزائدة يكون أسهل في حالة المزاملة والتواصل مع أشخاص نحفاء. إضافة إلى هذا يوصي خبراء التغذية بضرورة ممارسة الرياضة والالتزام بتغذية صحية.

وأشار العلماء إلى أن الإقلاع عن التدخين وعن استهلاك المشروبات الكحولية سيكون هو الآخر مفيداً, لأن هذه العادات السيئة لها أضرار وآثار سلبية على الصحة.