الاردن يتحول الى ممر قطارات بين اسرائيل ودول الخليج

اعلن يسرائيل كاتس، وزير النقل الإسرائيلي، امس الاثنين، عن خطة ثنائية لإنشاء خط سكة حديد يربط إسرائيل بالأردن، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وقال كاتس : يجري حاليا وضع حجر الأساس لخط سكة حديد يربط إسرائيل بالأردن، مضيفا بالقول : أن هذا الخط سيربط مدينة بيسان المحتلة، بجسر الشيخ حسين في الأردن.

وأوضح أن “السكك الحديدية ستكون بمثابة رابط بين البحر الأبيض المتوسط وميناء حيفا من جهة، وبين الأردن والدول العربية من جهة أخرى، وذلك لانعاش حركة التجارة بين الجانبين”.

وكان موقع ‘كلكليست’ الاقتصادي الإسرائيلي قد نقل عن كاتس قوله : أن ‘السكك الحديدية ستدفع وتيرة قطارات البضائع بين إسرائيل ودول الخليج لتحقيق الاستقرار التجاري لتل أبيب عن طريق نقل البضائع إلى حدودها ومنها إلى الأردن لتحقيق التنمية’.

ويهدف هذا الربط السككي الاسرائيلي مع الأردن والذي يتكلف نحو مليار دولار, الى تعزيز حركة النقل وشحن البضائع بين الجانبين.

وكانت وزارة النقل الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق أن التجارة عبر إسرائيل قد ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بسبب تجنب شركات النقل البحري للطريق السوري جرّاء الحرب المستمرة هناك منذخمس سنوات.

وبحسب البيانات الإسرائيلية، فقد ارتفع تداول البضائع بين الأردن واسرائيل بمعدل 65% بين عامي 2010 و2015.

وتأتي إقامة سكة الحديد ضمن بنود اتفاقية وادي عربة الموقعة بين الاردن واسرائيل عام 1994، والتي نصت على أن يقوم الطرفان بفتح وإقامة طرق ونقاط عبور بينهما وسيأخذان بالاعتبار إقامة اتصالات برية واتصالات بالسكك الحديدية بينهما.