فنزويلا تمنع فريق قناة “الجزيرة” من تدنيس أراضيها

أعلنت نقابة الصحفيين الفنزويليين، مساء امس الاثنين، أن السلطات أمرت بإبعاد فريق تابع لقناة “الجزيرة” الفضائية وصل الى كراكاس لتغطية تظاهرة يفترض أن تنظم الخميس بدعوة من المعارضة.

وقالت النقابة الوطنية للعاملين في الصحافة إن طاقم القناة القطرية المؤلف من 3 أشخاص أوقف عند وصوله الى مطار مايكيتيا الدولي بالقرب من كراكاس.

وكتبت النقابة على حسابها في تويتر أن “الصحفية تيريزا بو والمنتجة لاغمي تشافيز ومصور من الجزيرة أوقفوا في مايكيتيا وصودرت أجهزتهم”.

ولم تؤكد النقابة اسم المصور، لكن وسائل الإعلام قالت إنه ماريانو روزيندي.

وقالت النقابة: “علمنا أن فريق الجزيرة الذي أوقف في مايكيتيا سيتم إبعاده في الساعات الأولى من اليوم (الثلاثاء) الى كولومبيا”.

ولم تذكر النقابة أسباب استبعاد فريق قناة الجزيرة, ولكنها أضافت أن الفريق وصل من الأرجنتين “لتغطية أحداث الأسبوع في فنزويلا التي تسودها أجواء من التوتر الشديد، حيث تطالب المعارضة (العميلة لامريكا) منذ أشهر بإجراء استفتاء لإقصاء الرئيس نيكولاس مادورو خليفة الرئيس السابق هوغو تشافيز.