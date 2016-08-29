مكافآت مالية ايطالية لعشاق الثقافة

أعلن مسؤول إيطالي أنه سيتم تنفيذ برنامج حكومي رائد بمنح كل من يبلغ من العمر 18 عامًا 500 يورو، لإنفاقها على الأنشطة الثقافية اعتبارًا من منتصف ايلول المقبل، وذلك بعد مرور عشرة أشهر من الإعلان عن البرنامج، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وقال المسؤول الحكومي للوكالة ” كل شئ على أهبة الاستعداد، هذا هو الموعد وإن كان قد يتقدم أو يتأخر بيوم أو يومين”، مؤكدًا تقريرًا نشرته صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية يشير إلى أن هذا المشروع غير المسبوق سيرى النور اعتبارًا من 15 ايلول المقبل، وكانت مشكلات إدارية وتقنية، مثل الحاجة إلى إنشاء منصة إلكترونية والتفاوض حول اتفاقات مع روابط أصحاب دور السينما والمسرح، قد أجلت تنفيذ البرنامج.

وسيسمح البرنامج الذي يعرف باسم “تطبيق 18” لأي شخص يقع عيد ميلاده الثامن عشر في عام 2016 بأن يسجل اسمه على موقع إلكتروني ليحصل على حافز يبلغ 500 يورو، يمكنه إنفاقها على دخول المتاحف والمسارح ودور السينما وشراء الكتب وغير ذلك من الأنشطة التي تخضع لرعاية وزارة الثقافة، ويستحق هذه المنح أيضا غير الإيطاليين إذا كانوا حاصلين على أوراق إقامة قانونية، وذلك وفقًا لما قاله المسؤولون، ويمكن أن يستفيد نحو 575 ألف شاب من هذه المبادرة التي تبلغ تكلفتها 290 مليون يورو وتستمر حتى نهاية 2017.