اشتعال الصراع بين الاكراد والاتراك.. فخار يكسر بعضه

أطلق المسلحون ألاكراد زخة من الصواريخ على مطار مدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا، عند منتصف ليلة امس السبت.

وقالت وكالة دوجان التركية إن أربعة صواريخ أطلقت على نقطة تفتيش للشرطة خارج صالة كبار الزوار بالمطار، وتم نقل الركاب والموظفين إلى داخل مبنى الصالة لحمايتهم.

كما اعلنت محطة “NTV” التلفزيونية إن هذه الصواريخ قد سقطت على أرض خالية قريبة، حيث صرح حسين أقصوي والي ديار بكر للمحطة إن الهجوم لم يؤد لسقوط ضحايا أو تعطل حركة الطيران. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بشكل فوري عن الهجوم.

ويتعامل مطار ديار بكر إلى حد كبير مع الرحلات الداخلية وتستخدمه شركات طيران من بينها الخطوط الجوية التركية.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من قيام تركيا بتوغل عسكري داخل سوريا بحجة طرد تنظيم “داعش” الإرهابي، ومنع تحقيق المقاتلين الأكراد مكاسب إقليمية على الحدود السورية التركية.

وكان جندي تركي قد لقي مصرعه وأصيب 3 آخرون باستهداف عناصر كردية سورية لدبابتين في جرابلس، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية امس.

وردا على مقتل أحد جنودها، قامت القوات التركية بقصف مواقع كردية مع قوات “سوريا الديمقراطية” بالمدفعية، حسبما أفادت وكالة الأناضول.

وقصفت مقاتلتان تركيتان من طراز “F-16” مواقع تابعة لتنظيم “داعش” و”قوات سوريا الديمقراطية” شمال سوريا، حسبما أفادت مصادر أمنية تركية.

وكانت وكالة “رويترز” للأنباء قد أفادت بأن اشتباكات دارت بين “قوات سوريا الديمقراطية” الكردية وبين المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا في قريتي العمارنة ويوسف بيك جنوب جرابلس.