قادة “جبهة النصرة” من الاردنيين يقوضونها من داخلها

لقي الإرهابي أبو جندل, وهو مسؤول اردني كبير في تنظيم “جبهة النصرة” بدرعا مصرعه في حادث سير، وذلك غداة انشقاق قياديين اردنيين اخرين هما, إياد الطوباسي (أبو جليبيب)، وبلال خريسات (أبو خديجة) عن الجبهة.

وأعلنت “النصرة” أن أبو جندل قد أصيب بحادث سير قبل نحو أسبوعين بعد انتهاء صلاة الجمعة على الطريق الواصل بين صيدا والغارية الغربية، ثم حصلت توفي في الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين الماضي نتيجة تخثر بالدم”.

وقد شغل أبو جندل منصب الأمير الأمني في جبهة النصرة قبل أن يصبح محققا في سجن الكوبرا، الذي يقع بين كحيل وصيدا بمنطقة درعا.

يأتي الاعلان عن وفاة أبو جندل بعد انشقاق القياديين الأردنيين في النصرة، أبو جليبيب وأبو خديجة، بحسب ما ذكرت مصادر اعلامية مطلعة, حيث أوضحت هذه المصادر أن سبب الانشقاق الرئيس هو إعلان ” النصرة” فك ارتباطها بتنظيم القاعدة، وتخوف قياداتها المحسوبين على تيار “الصقور”، من “التنازل عن المبادئ”.

يشار إلى أن أبو جليبيب الذي قاتل سابقا في العراق، قد تولى مناصب قيادية كبيرة في جبهة النصرة، أبرزها القيادة العسكرية للتنظيم في درعا، وفي ريف اللاذقية مؤخرا, فيما عمل أبو خديجة في مناصب مختلفة، أمنية منها وشرعية، وكان مسؤولا للتنظيم في بادية حمص، وريف دمشق.