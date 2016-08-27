ليث شبيلات ينصح “الاخوان” بتناول حبوب الشجاعة

على صفحته في موقع “الفيس بوك” تقدم المعارض السياسي المعروف, المهندس ليث شبيلات الى الاخوان المسلمين في الاردن بالنصيحة التالية..

* أيها الإخوان المس……المصلحون زعما ! يكفيكم اذلالا للحركة الوطنية الإصلاحية والتيار الإسلامي بالخصوص. انهم يذلونكم ويذلوننا بالطبع من خلالكم . اجبروكم على المشاركة في انتخابات مجلس مغتصب ! ابتلعنا قراركم الذليل على أنه حماية لجماعتكم . والآن عندما يذلونكم ويمنعونكم من مهرجان انتخابي وتكتفون بالاستهجان بينما بيدكم أكبر ورقة تكشف زيف الانتخاب ! الانسحاب والخروج بماء الوجه الذي سال في أرجاء البلاد فتفضحونهم .لكنني اعرفكم ! ليست عندكم الرجولة لتقطنصوا فرصة ذهبية أهديت لكم لتنسحبوا ولتقاطعوا .

وأعتقد أن معظمكم “شاطة ريالته” على كرسي اللهاية المعروض للانتخاب . ان كنتم صادقين هذه فرصتكم الذهبية لممارسة رجولتكم ممارسة ستكون فوق نقد أعتى الخصوم. انتهزوها تغنموا انتهزوها تغنموا انتهزوها تغنموا . لكنني اعرف جيدا اجواء الخنوع التي تعودتم عليها. لن تفعلوها. أبواب التنظيمات المتطرفة مشرعة أمام شباب قرفوا مذلتكم. فبتصرفاتكم الذليلة أنتم والحكومة تتنافسون على مركز أكبر مروج للتنظيمات العنيفة.