ليث شبيلات ينصح “الاخوان” بتناول حبوب الشجاعة

بتاريخ 27 أغسطس,2016 في أخبار محلية بدون تعليقات
فيس بوك

على صفحته في موقع “الفيس بوك” تقدم المعارض السياسي المعروف, المهندس ليث شبيلات الى الاخوان المسلمين في الاردن بالنصيحة التالية..

* أيها الإخوان المس……المصلحون زعما ! يكفيكم اذلالا للحركة الوطنية الإصلاحية والتيار الإسلامي بالخصوص. انهم يذلونكم ويذلوننا بالطبع من خلالكم . اجبروكم على المشاركة في انتخابات مجلس مغتصب ! ابتلعنا قراركم الذليل على أنه حماية لجماعتكم . والآن عندما يذلونكم ويمنعونكم من مهرجان انتخابي وتكتفون بالاستهجان بينما بيدكم أكبر ورقة تكشف زيف الانتخاب ! الانسحاب والخروج بماء الوجه الذي سال في أرجاء البلاد فتفضحونهم .لكنني اعرفكم ! ليست عندكم الرجولة لتقطنصوا فرصة ذهبية أهديت لكم لتنسحبوا ولتقاطعوا .

وأعتقد أن معظمكم “شاطة ريالته” على كرسي اللهاية المعروض للانتخاب . ان كنتم صادقين هذه فرصتكم الذهبية لممارسة رجولتكم ممارسة ستكون فوق نقد أعتى الخصوم. انتهزوها تغنموا انتهزوها تغنموا انتهزوها تغنموا . لكنني اعرف جيدا اجواء الخنوع التي تعودتم عليها. لن تفعلوها. أبواب التنظيمات المتطرفة مشرعة أمام شباب قرفوا مذلتكم. فبتصرفاتكم الذليلة أنتم والحكومة تتنافسون على مركز أكبر مروج للتنظيمات العنيفة.

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