“اخوان المغرب” يأمرون الناس بالعفة وينسون انفسهم   

اشتعلت وسائل الإعلام المغربية ومواقع التواصل الاجتماعي العربية بخبر اعتقال قيادي وقيادية من جماعة الإخوان المسلمين بالمغرب على خلفية فضيحة أخلاقية.

بطلا الفضيحة هما القيادي الاخواني عمر بن حماد (63 سنة) النائب الأول لرئيس حركة التوحيد والإصلاح، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء وعضو في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والقيادية الاخوانية فاطمة النجار (62 سنة) وهي أرملة وأم لستة أبناء تتولى مهمة النائب الثاني لرئيس الحركة، وتقام باوسع حملات الوعظ والتبليغ في المنظمات النسائية التابعة لها.

فقد نشر موقع “المغرب اليوم” مقالا عنوانه “العشق الممنوع.. ماذا بعد فضيحة الفقيه مولاي عمر بن حماد و”العارفة بالله” فاطمة النجار؟”, وذلك في في سخرية واضحة من فاطمة النجار المتورطة في القضية حيث كانت تطالب الشباب في محاضراتها “بالصوم إذا لم يستطع الباءة، قبل أن يتحوّل بهم العشق الممنوع إلى برّ آخر”.

وأضاف الموقع يقول : “الرجل كان الداعية والواعظ ورجل التقوى والورع قبل أن يسقط ضحية لشهواته وغرائزه”, وذلك في مقال أعاد مستخدمون نشره بكثافة. ووصفت وسائل إعلام بتهكم المرأة المتهمة في القضية بـ”العارفة بالله فاطمة النجار”.

كما نشرت صحيفة “النهار المغربية” مقالا عنونته بـ“الداعية فاطمة النجار تقدم الدروس الأخلاقية للمراهقات, وتحذرهن من سلاح العيون ولكنها لم تحمِ نفسها من عيون بن حماد”.

وقالت إحدى الصحف “فضيحة جنسية تهز بيت العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح” وأضافت “اعتقال قياديين متلبسين بممارسة الجنس على شاطئ البحر والحركة توقفهما عن مهامهما”.

وانتقد نشطاء كثيرون جدا فاطمة النجار لأنها كانت تحث في محاضراتها وفيديوهاتها المنتشرة عبر اليوتيوب الشباب والشابات على عدم الانسياق وراء العلاقات الغرامية والتزام العفة، كما أنها طالما وقفت ضد الحريات الفردية والعلاقات خارج إطار الزواج.

وقالت مغرّدة تحت عنوان : “عينك زنا” الذي اقتبسته من محاضرات فاطمة النجار “هي أكيد لم تزن بعينها بل زنت بعينه هو”. وكتب آخر متهكما “إخوان المغرب غارقون في العسل”.

وقالت مغردة أخرى على تويتر: “افعلوا كما أقول لكم ولكن ليس ما أفعله أنا.. هذا تحديدا ما ينطبق على هاتين الشخصيتين عندما يتجرأ المتدينون المزيفون على إعطاء الدروس الأخلاقية للآخرين، فيما يجري القاء القبض عليهم بالجرم المشهود”.

وكتب مغرد آخر: “زعيم الذراع الدعوية لجماعة الإخوان المسلمين بالمغرب وجد في سيارة يمارس الرذيلة مع شيخة من القيادات الدعوية للجماعة.. هذه المرأة مشهورة في المغرب بدعوتها للحجاب والعفة وألقت محاضرات بعنوان ‘النظرة زنا’.. لو كان المغرب يطبق الشريعة التي يريدان تطبيقها لكانت عقوبتهما الرجم حتى الموت”.

جدير بالذكر ان هذه الفضيحة الأخلاقية قد هزت بعنف حركة “التوحيد والإصلاح” المغربية, وهي عضو في تنظيم الإخوان المسلمين العالمي، الذي يرأسه يوسف القرضاوي ومقره الدوحة.. فقد اعتبر مغرّدون أن الإخوان المسلمين يرددون في كل مناسبة ما يحملونه من قيم وأفكار دينية، لكن في حقيقة الأمر هم يستخدمون الدين كأداة للوصول إلى الحكم، وسلوكهم الاجتماعي يفتقر إلى قيم الدين، وللمحاججة على ذلك ذكر البعض من نشطاء الفضاء الافتراضي بفضائح أخلاقية سابقة تورط فيها أعضاء من التنظيم الديني العالمي.

هذا وقد اعلنت حركة “التوحيد والإصلاح” ، امس إقالة نائب رئيسها، عمر بن حماد، وقبول استقالة، فاطمة النجار نائبة الرئيس، وقالت الحركة في بيان لها إنه “تم قبول استقالة فاطمة النجار، من عضوية المكتب التنفيذي وإقالة عمر بن حماد وذلك استكمالا لإجراءات المحاسبة بما تقتضيه من مساءلة واستماع كما ينص عليها النظام الداخلي للحركة”..