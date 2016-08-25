الحجاب يدخل الزي الشرطي الاسكتلندي

أعلنت الشرطة الاسكتلندية أن الحجاب سيصبح جزءاً من الزي الشرطي الرسمي بهدف خلق لباس أكثر تنوعاً.

وأوضح جهاز الشرطة بحسب صحيفة الاندبندنت البريطانية، أن هذه الخطوه تهدف إلى تشجيع سيدات المجتمع الإسلامي إلى الاتجاه للعمل في الجهاز الأمني, بعد أن كان العمل في هذا التخصص مستبعداً في السابق.

وقال رئيس الجهاز فيل جورملي: “انا سعيد بهذه الخطوة وبترحيب المجتمع الإسلامي ومجتمعنا بشكلٍ عام, وكذلك بترحيب رجال الشرطة بالقرار”.مضيفاً أن جهاز الشرطة مثل باقي مؤسسات الدولة بالقطاعين العام والخاص، يسعى لتكون خدماته ممثلة لشرائح المجتمع الذي يخدمه، معرباً عن أمله في أن يساهم الزي الجديد في جعل فريق العمل أكثر تنوعاً.

هذا القرار لقى ترحيباً حارا من مؤسسة مسلمي شرطة اسكتلندا، وهي المؤسسة المسؤولة عن إنشاء قنوات اتصال بين المجتمع الإسلامي في اسكتلندا وجهاز الشرطة.

وقال رئيس الجمعية فهد بشير: “لاشك بأن هذه الخطوة ستشجع مزيداً من السيدات سواء المسلمات أو المنتميات لخلفيات عرقية أخرى إلى الانضمام للبوليس الإسكتلندي”.

وأظهرت إحصاءات نشرتها الشرطة الإسكتلندية في وقت مبكر هذا العام أن 127 من بين 4809 أي ما يعادل 2.6 % فقط من طلبات الانضمام لجهاز الشرطة كانت من أشخاص بخلفيات عرقية مختلفة.