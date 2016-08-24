“داعش” تخصص 150 انتحاريا لزعزعة الاستقرار التركي

كشفت صحيفة “جمهوريت” التركية أن تنظيم “داعش” قد انتدب 150 شخصا على الأقل لتنفيذ أعمال إرهابية في تركيا، ويخطط لتنفيذ هجمات انتحارية في ملاه ليلية يتردد عليها سياح أجانب في مدينة أنطاليا التركية.

وقالت “جمهوريت” في تقرير نشرته امس الثلاثاء، إن مسلحي داعش قد فرزوا حوالي 150 انتحاريا لتنفيذ أعمال إرهابية في تركيا خلال الايام القليلة القادمة.

وتابعت تقول أن الاستخبارات التركية قد صادرت وثائق في بيت يونس دورماز، الذي فجر نفسه أثناء إجراء القوات التركية عملية أمنية في أيار الماضي، الذي يعد العقل المدبر لعدد من الأعمال الإرهابية.

وأضافت الصحيفة أن الوثائق التي عثرت عليها الشرطة التركية في كومبيوتر “دورماز” ذكر قاعة الأفراح في غازي عنتاب التركية والتي تعرضت لتفجير إرهابي السبت الماضي خلف 50 قتيلا وعشرات الجرحى.

وتنص الوثائق على أن الأهداف المعلنة للإرهابيين هي قرى علوية جنوب شرق تركيا, واجتماعات أحزاب يسارية وخاصة حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد, وفروع مؤسسة الروتاري الدولية للخدمة العامة, وكذلك الملاهي الليلية الكبيرة في أنطاليا والتي يسع بعضها ألف شخص.

يذكر أن يونس دورماز دبر هجمات إرهابية في أنقرة واسطنبول وسروج وأودت بحياة 140 شخصا.