“ذبحتونا” تفند بيان وزارة التربية بخصوص اعداد الراسبين في التوجيهي

فندت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ” ذبحتونا ” المعلومات التي نشرتها وزارة التربية حول اعداد الطلبة الراسبين في امتحانات التوجيهي خلال الاعوام الثلاثة الماضية.

وقالت الحملة في بيان صادر عنها: إننا ومن منطلق واجبنا الوطني، نود التأكيد ان وزارة التربية قد اعتمدت في بيانها على أعداد الراسبين النظاميين, متناسية أعداد الراسبين في الدراسة الخاصة الذين يتجاوز عددهم الـ19 ألف طالب وطالبة, كما تجاهل بيان الوزارة أعداد الطلبة المستنكفين عن تقديم الامتحان حيث بلغ عددهم لهذا العام 47 ألف طالب وطالبة.

واضافت تقول : إن إصدار بيان بهذه اللغة ومحاولة إخفاء حقائق منشورة سابقاً والتلاعب بالأرقم والمصطلحات، كلها محاولات فاشلة لن تؤدي إلى إخفاء الحقيقة الأساسية والمتمثلة بوجود خلل كبير في العملية التعليمية, ابتداءً من البنية التحتية مروراً بالمناهج المدرسية وتأهيل المعلمين وانتهاءً بالسياسات المتخبطة والمتناقضة لوزراء التربية.

وقالت : كان الأولى بوزارة التربية أن تقوم بعمل دراسة جدية لأسباب هذه الأرقام الفلكية للراسبين بدلاً من الانشغال بتبريرات “ركيكة” لن تؤدي إلا إلى زعزة الثقة فيما يصدر عن الوزارة.

ودعت “ذبحتونا” وزارة التربية ووزراة التعليم العالي والحكومة الى اتخاذ خطوات جادة لعلاج هذه الظاهرة، كون هذا الكم الهائل من الراسبين سيكون فريسة سهلة للتطرف والانحراف، ما يتطلب اتخاذ خطوات عملية على المدى القريب والمتوسط.