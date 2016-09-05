اخبار خفيفة

هذا هو السؤال

* يتردد على نطاق واسع، ان ورشة تغييرات في المواقع الرسمية الكبرى سوف تجري عقب انتهاء موسم الانتخابات النيابية، وستشمل بعضاً من الرؤوس الكبيرة.

الغامض حتى الآن، هو مصير حكومة الملقي.. فهل تتجدد وتبقى بعد الانتخابات، ام تلحق هي الاخرى بالرؤوس الطائرة ؟؟ هذا هو السؤال

نواب بالوكالة !!

* من اطرف غرائب وعجائب الانتخابات النيابية الحالية، ان الشخصيات السياسية والاعتبارية الوازنة التي امتنعت عن ترشيح نفسها، لم تدر ظهرها لهذه الانتخابات، بل تولت المشاركة فيها من خلال تشكيل وتمويل قوائم انتخابية محسوبة عليها وموكلة عنها.

معظم رؤساء الوزراء والاعيان والنواب السابقين سوف يخوضون هذه الانتخابات عبر ”وكلائهم” من المرشحين الذين سيلتزمون، في حال نجاحهم، بتوجيهات معلميهم الكبار تحت قبة البرلمان.. باطنية

احاديث ”السفاري الافريقية”

* عون الخصاونة، رئيس الوزراء السابق، عاد الى عمان بعد رحلة سفاري امضاها مع عقيلته في ربوع دولة جنوب افريقيا.

”ابو علي” يروي لزواره واصدقائه الذين يرتادون مضافته المنزلية في جبل عمان، اطرف القصص واغرب المفاجآت التي شهدها لدى تجواله في الغابات الافريقية المكتظة بمختلف انواع الحيوانات البرية.. مغامرة.

زيارة مجاملة واطمئنان

* فيصل الفايز، رئيس مجلس الاعيان قام الاسبوع الماضي بعيادة المحامي الدكتور هاني الخصاونة، وزير الاعلام السابق، في منزله والاطمئنان على صحته، جراء الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخراً.

”ابو غيث” عاد الى عمان من اجازته الصيفية في اسبانيا، ليكون قريباً من اجواء العملية الانتخابية ومجرياتها ومخرجاتها النيابية.. تمام

هيئة الاعلام ”الممنوع”

* لا يكاد يمر اسبوع الا وتتلقى وسائل الاعلام المحلية، الورقية والاذاعية والالكترونية تعميماً صادراً عن هيئة الاعلام المرئي والمسموع يقضي بمنع النشر والبث حول حدث بارز او واقعة ساخنة، تحت ذرائع قضائية وامنية وسياسية مختلفة.

سقى الله زمن دائرة المطبوعات والنشر التي كانت ارحم كثيراً واقل تدخلاً في الحريات الاعلامية، من وريثتها الراهنة.. هيئة الاعلام المرئي و”الممنوع” !!

زعل السفير الامير

* الامير خالد بن فيصل، سفير السعودية لدى الاردن زعلان وحردان من الدوائر الامنية، لانها استبدلت رجال الشرطة برجال الدرك في مجال حراسة السفارات العربية والاجنبية.

ورغم استجابة الجهات الامنية لرغبة سعادة السفير في اعادة قوات الدرك لحراسة السفارة السعودية، الا انه قد عمد الى استقدام حراس سعوديين للعمل داخل السفارة، وانشاء اكشاك امنية اضافية من حولها.. يا للهول.

رب ضارة نافعة

* غزارة الاعلانات عموماً، واعلانات النعي خصوصاً التي تدفقت على يومية ”الرأي” مؤخراً، ادت الى تحسن سعر اسهم ”الرأي” في سوق عمان المالي.

سعر السهم ارتفع حالياً الى دينار تقريباً، بعدما كان قبل بضعة اشهر يقل عن سبعين قرشاً.. مبروك.

الاولوية للشركات الانتاجية

* ضمن توجه استراتيجي جديد، يعتزم البنك المركزي مطالبة البنوك التجارية بوضع شروط اضافية على القروض الفردية التي غالباً ما تستخدم لاغراض استهلاكية.

وبالمقابل لا مانع لدى البنك المركزي من تسهيل توجهات البنوك التجارية لاقراض الشركات العامة وتمويل مشاريعها الانتاجية والاستثمارية.. فعلاً مركزي.

الناطق الاقتصادي

* عماد فاخوري، وزير التخطيط، اصبح عملياً وزير اعلام الحكومة والناطق باسمها في كل ما يخص الشؤون المالية والاقتصادية التي تستأثر حالياً باهتمام الرأي العام.

فاخوري يكاد يخرج يومياً على وسائل الاعلام المحلية، للحديث عن المبالغ المالية المخصصة لكل محافظة من محافظات المملكة، فضلاً عن الحديث بخصوص المنح والمساعدات الواردة للاردن من لدن الدول المانحة.. لا بأس.