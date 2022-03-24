وفاة شخص وإصابة 14 آخرين إثر حادث تصادم بمحافظة الزرقاء

توفي شخص وأصيب 14 آخرين، اثر حادث تصادم في محافظة الزرقاء.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء تعاملت اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين بمنطقة جبل طارق.

وبين أنه نتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة 14 آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم إخلاء الوفاة ونقل المصابين إلى مستشفى الزرقاء الحكومي لتلقي العلاج اللازم، وقد تم فتح تحقيق مروري بالحادث

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