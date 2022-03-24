على خلفية زيارة الرئيس الأسد.. نائب وزير الخارجية السوري يؤكد ان لا رسائل إسرائيلية موجهة لدمشق عبر الإمارات
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وفاة شخص وإصابة 14 آخرين إثر حادث تصادم بمحافظة الزرقاء
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