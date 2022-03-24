نصف مليون أسرة لم يسجلوا لدعم الكهرباء ستتضاعف فواتيرهم بعد 1 نيسان

اعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة، اليوم الخميس، إن ما يزيد عن نصف مليون أسرة مستحقة لدعم التعرفة الكهربائية “لم يسجلوا” للحصول على هذا الدعم حتى اليوم .

وأضافت الهيئة في ردها على استفسارات قناة “المملكة” أن الأسر التي لم تسجل عبر المنصة ستطبق عليهم التعرفة غير المدعومة بدءاً من الأول من نيسان/أبريل. حيث أظهرت أرقام التعرفة الكهربائية الجديدة التي أعلنت عنها هيئة تنظيم قطاع الطاقة، أن فواتير الأسر التي لم تسجل على المنصة للحصول على الدعم ستتضاعف بين 3 إلى 5 أضعاف.

ووصل عدد المسجلين عبر المنصة لـ860 ألف أسرة إضافة لـ100 ألف عداد خدمات و 35 ألف لاجئ سوري يستحقون الدعم لمدة 6 أشهر فقط

وبينت الهيئة لـ “المملكة” أن “الأسر التي تستهلك 100 كيلو واط ساعة شهريا ستتضاعف فاتورتها من 2.5 شهريا إلى 12 دينارا، والأسر التي تستهلك 200 كيلو واط ستتضاعف من 7.5 دينار إلى 24 دينارا”.

أما عدادات الأسر التي تستهلك 300 كيلو واط شهريا، وتبلغ نسبتهم من مجمل العدادات في المملكة 58%، وهي النسبة الكبرى حيث ستتضاعف فاتورتهم من 13 دينارا إلى 36 دينارا.

وبين أن العدادات التي تستهلك 400 كيلوا واط ستتضاعف من 23 دينارا إلى 48 دينارا، كذلك الأسر التي تستهلك 500 كيلو واط سترتفع فواتيرهم من 33 دينارا إلى 60 دينارا، أما الأسر التي تستهلك 600 كيلو واط فسترتفع فواتيرهم من 43 دينارا إلى 72 دينارا، بحسب الهيئة.

ويبدأ تطبيق التعرفة الجديدة في الأول من نيسان/أبريل؛ حيث سيتم احتساب التعرفة غير المدعومة لجميع عدادات الأسر التي لم تسجل على المنصة للحصول على الدعم.

وتضمنت التعرفة الجديدة للقطاع المنزلي (تعرفة مدعومة، وأخرى غير مدعومة).

وبحسب التعرفة المدعومة، ستكون هناك 3 شرائح وسعر لكل تعرفة، وهي، من 1- 300 كيلو واط ساعة 50 فلسا لكل كيلو واط ساعة، ومن 301- 600 كيلو واط ساعة 100 فلس لكل كيلو واط ساعة، وأكثر من 600 كيلو واط ساعة، 200 فلس لكل كيلو واط ساعة، وهي الشرائح التي يمكنها الاستفادة من الدعم.

وبالنسبة للتعرفة غير المدعومة، ستكون هناك شريحتان فقط، وسعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الفئة من 1 إلى 1000 كيلو واط ساعة 120 فلسا/ كيلو واط ساعة، وأكثر من 1000 كيلو واط ساعة 150 فلسا/ كيلو واط ساعة.

وعن تفاصيل التعرفة المدعومة، تستفيد منها كل عائلة أردنية بما في ذلك الأردنية التي لديها دفتر عائلة باسمها، ومنتفعو صندوق المعونة الوطنية، والمكرمة الملكية السامية، وبرنامج الدعم التكميلي، وبرنامج تكافل (1 و2)، بالإضافة إلى العائلات التي تحمل جوازات سفر أردنية مؤقتة، وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، كما تطبق بشكل تلقائي على اشتراكات عدّادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (العمارات السكنية) بصرف النظر عن جنسية مالك العقار أو السكان المستفيدين منه.

وتشمل التعرفة المدعومة دعما مباشرا يحصل عليه المشترك تلقائيا إذا كان مستحقا للدعم ويخصم مباشرة من فاتورته الشهرية بمقدار (2.5) دينار للمشتركين الذين تتراوح إجمالي استهلاكاتهم بين (51-200) ك.و.س شهريا، أو (2) دينار لمن تتراوح إجمالي استهلاكاتهم بين (201-600) ك.و.س شهريا، وذلك لضمان تحييد أثر التعرفة على الفواتير الشهرية، ويستثنى من هذا الدعم اشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (العمارات السكنية).

أما النوع الثاني من الدعم فسيكون حسب الاستهلاك بالتدرج لشرائح التعرفة التي جرى تخفيضها من سبع إلى ثلاث شرائح لتشمل من (1-300) كيلو واط ساعة (50) فلسا لكل كيلو واط ساعة شهريا، ومن (301-600) كيلو واط ساعة (100) فلس لكل كيلو واط ساعة شهريا، وأكثر من (600) كيلو واط ساعة (200) فلس لكل كيلو واط ساعة شهريا.

وبحسب الهيئة، فإن استحقاق الدعم غير مرتبط بكمية الاستهلاك، وفي حال زيادة كمية الاستهلاك الشهري لمستحقي الدعم عن (600) كيلو واط ساعة، فسيستمر بالاستفادة من الدعم المطبق على الشرائح الأولى المدعومة، وقد ترتفع فاتورته قليلا وبحد أقصى (10) دنانير، وربما تنخفض بنسب قليلة اعتمادا على كمية الاستهلاك.

وعن الفئات التي ستطبّق عليها التعرفة غير المدعومة، فإنها تستهدف المشتركين غير الأردنيين، ومالكي أكثر من عداد واحد (عداد واحد مدعوم من اختيار المشترك)، والمنازل غير المأهولة بالسكان التي يقل استهلاكها عن (50) كيلو واط ساعة لثلاثة أشهر متتالية.

وأشارت الهيئة إلى أن المشترِك الذي لديه أكثر من عداد مسجّل باسمه يستفيد منها مستأجرون أو أبناء أو غيرهم، بإمكان كلّ منهم الحصول على الدعم إذا كانوا أرباب أسر، وتنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم.

وأكدت عدم اشتراط أن يكون العداد باسم المستفيد للحصول على التعرفة الكهربائية المدعومة، وبإمكان أي مستفيد نقل ملكية العداد إذا رغب بذلك، لافتة إلى توجيه شركات توزيع الكهرباء لتسهيل نقل ملكية عدادات الكهرباء للراغبين بذلك مجانا حتى نهاية شهر حزيران/يونيو 2022.