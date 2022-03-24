نادية الجندي تحتفل اليوم الخميس بعيد ميلادها اليوم الـ 76

تحتفل الفنانة المصرية القديرة نادية الجندي، اليوم الخميس، بعيد ميلادها الـ76، فهي من مواليد 24 مارس، ورغم تقدمها في العمر إلا أنها ما زالت تحافظ على أناقتها ومظهرها الجذاب، وتعد من أهم وأشهر فنانات جيلها حيث لقبت بـ«نجمة الجماهير».

فقد لقبها الجمهور بـ”نجمة الجماهير” واكتسبت هذا اللقب، لمشوارها الناجح الذى بدأته منذ الصغر، حيث قدمت العديد من الأعمال السينمائية الناجحة التى جعلتها تنافس على الإيرادات كبار نجوم السينما أمثال عادل إمام ومحمود عبد العزيز وأحمد زكى، لتصبح وقتها نجمة الشباك بلا منافس من النساء.

فازت نادية الجندى بجائزة ملكة جمال الإسكندرية التي نظمتها مجلة الجيل وعمرها لا يتجاوز الخمسة عشر عاماً كان أول ظهور سينمائي لها من خلال فيلم جميلة بعام 1959، بعدها شاركت بأدوار أكبر قليلاً في أفلام مثل “الخائنة، صغيرة على الحب، مراتي مجنونة مجنونة”.

في عام 1973 قامت ببطولة المسلسل التلفزيوني (الدوامة)، وفي العام التالي قامت بأول بطولة سينمائية لها بفيلم (بمبة كشر) والذي حققت من خلاله نجومية واسعة، شاركت بعدها في عدة أفلام حتى عام 1980 الذي قامت فيه ببطولة فيلم الباطنية والذي جعلها إحدى أهم نجمات حقبة الثمانينات، وبيعت الأفلام باسمها ولقبها نجمة الجماهير” ومن أهم أفلامها في تلك الفترة وكالة البلح، خمسة باب، جبروت امرأة، شهد الملكة، الضائعة، الإرهاب.

قدمت أيضا مزيدًا من الأفلام التي حققت إيرادات كبيرة أثناء عرضها بدور العرض، مثل “مهمة في تل أبيب، حكمت فهمي، امرأة هزت عرش مصر، اغتيال، 48 ساعة في إسرائيل”، كما قدمت مسلسلات عديدة منها “مشوار امرأة، من أطلق الرصاص علي هند علام، ملكة في المنفى”.

زواج نادية الجندي

تزوجت الفنانة نادية الجندي مرتين الأولى كانت من الفنان عماد حمدي عام 1962، وكان أول لقاء بينهما في فيلم «زوجة من الشارع»، وبدأت حينها قصة الحب، ما جعل الفنان يفكر في الزواج منها، ووافقت نادية على الزواج منه، رغم فارق السن بينهما، لأنها شعرت بحنان الأب التي كانت تحتاجه في تلك الفترة، ودامت فترة الزواج بينهما 13 عامًا، حتي أعلنا طلاقهما في 1974.

وتزوجت نادية الجندي مرة ثانية من المنتج محمد مختار، الذي كان بعيدا عن الوسط الفني، حيث أنه كان يعمل في السلك الدبلوماسي، وفي أول لقاء بينهما أخبرها أنه يريد الدخول في مجال الإنتاج السينمائي، وعرض عليها حينها فيلم «الباطنية»، ووافقت على العمل عام 1980، وأنتج لها فيلم «وكالة البلح» عام 1982، وانفصلا بعد زواج دام 20عاما.

وعن سبب طلاقهما، قالت نادية الجندي، أنها لا تتذكر من طلب الطلاق حينها، ولكن بعد الانفصال حرصا على وجود علاقة طيبة بينهما، وانفصلا لأن هناك أشخاصا أقنعوا مختار بالتمثيل في وقت كان اسمه علامة في مجال الإنتاج، وكانت نادية الجندي معترضة على هذا الأمر، لأنه لم يملك موهبة التمثيل.