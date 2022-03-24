مكافحة المخدرات تتعامل مع 3 قضايا نوعية للاتجار بالمواد المخدرة

تعاملت إدارة مكافحة المخدرات، خلال الأيام الماضية، مع 3 قضايا نوعية للاتجار وترويج المواد المخدرة، ألقت خلالها القبض على مجموعة من الأشخاص بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن إدارة مكافحة المخدرات تعاملت، خلال الأيام الماضية، مع 3 قضايا نوعية للاتجار وترويج المواد المخدرة والنقد المزيف داخل المملكة، خلال الحملات المكثفة التي تقوم بها الإدارة ضمن جهودها لمواجهة كافة الأنشطة المرتبطة بالاتجار وترويج المواد المخدرة.

ففي القضية الأولى وبعد جمع المعلومات حول قيام أحد الأشخاص بالاتجار وترويج المواد المخدرة في محافظة إربد، إذ تمت مداهمته وإلقاء القبض عليه، وضُبط بحوزته كيلو غراما من مادة الكوكائين المخدرة، اضافة إلى كيلو من مادة الكريستال المخدرة، وقد قادت التحقيقات وجمع المعلومات حول ارتباط شخص آخر بالقضية نفسها، وتمت مداهمته وضُبط بحوزته 23 كفاً من مادة الحشيش المخدرة و2000 حبة مخدرة ونصف كيلو من بودرة الجوكر المخدرة.

وفي القضية الثانية، أُلقي القبض على أحد تجار ومروجي المواد المخدرة في إحدى مناطق البادية الشمالية وضبط بحوزته 35 كفاً من مادة الحشيش المخدرة و12 ألف حبة كبتاجون.

وفي القضية الثالثة، تمكن العاملون في إدارة مكافحة المخدرات ضمن اختصاص جنوب عمان، من متابعة المعلومات التي وردت حول حيازة مجموعة من الأشخاص لكميات من النقد المزيف، وحُدد مكانهم داخل إحدى الشقق إذ تمت متابعتهم وإلقاء القبض عليهم وضُبط بحوزتهم مجموعة أوراق من النقد المزيف وكمية من مادة الكريستال المخدرة.

وشدد الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام على أن ادارة مكافحة المخدرات مستمرة بحملاتها الأمنية على أوكار تجار ومروجي المواد المخدرة، وتسخر لذلك إمكانياتها العملياتية واللوجستية كافة على امتداد المملكة.