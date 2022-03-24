على خلفية زيارة الرئيس الأسد.. نائب وزير الخارجية السوري يؤكد ان لا رسائل إسرائيلية موجهة لدمشق عبر الإمارات
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مكافحة المخدرات تتعامل مع 3 قضايا نوعية للاتجار بالمواد المخدرة
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