تعمق الكتلة الهوائية الباردة اليوم واجواء شديدة البرودة حتى السبت

تتعمق اليوم الخميس، الكتلة الهوائية الباردة جداً، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها لتسجل اقل من المعدل الطبيعي بحوالي (9-10) درجات مئوية، وتكون الأجواء شديدة البرودة وغائمة وماطرة في العديد من المناطق، ويتوقع ان تكون الهطولات غزيرة على فترات في الاجزاء الغربية من المملكة يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرَد احيانا.

كما تهطل زخات متقطعة من الثلج فوق قمم الجبال العالية وبشكل محدود، مع احتمال حدوث تراكمات خفيفة خاصة فوق قمم الجبال الجنوبية ، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولات، ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق الباديةو

تبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة، شديدة البرودة وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، تكون الهطولات غزيرة في ساعات الصباح في الأجزاء الغربية قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد ، كما يتوقع هطول زخات من الثلج فوق قمم الجبال العالية وبشكل محدود مع احتمال حدوث تراكمات خفيفة خاصة فوق قمم الجبال الجنوبية ،ومع ساعات المساء تضعف فرص الهطولات بوجه عام ، وفي ساعات الليل المتأخرة يتشكل الانجماد خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة. ويطرأ السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي يوم الاحد مع بقائها اقل من المعدل لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في معظم مناطق المملكة ولطيفة في الاغوار والبحر الميت وخليج العقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 8 – 4 درجات مئوية، وفي غرب عمان 6 – 2، وفي المرتفعات الشمالية 4 – 0، وفي مرتفعات الشراة 5 – 0، وفي مناطق البادية 12 – 3، وفي مناطق السهول 8 – 4، وفي الاغوار الشمالية 14 – 7، وفي الأغوار الجنوبية 17 – 9، وفي البحر الميت 16 – 10، وفي خليج العقبة 17 – 10 درجات مئوية.