انتصار آخر للأميرة هيا على ابن راشد.. قاضٍٍ بريطاني يقر بسوء معاملته لها ويقرّر منحها مسؤولية رعاية طفليهما وحدها

خلص قاض بريطاني، اليوم الخميس، إلى أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أساء بشدة معاملة زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين، وقرّر منحها مسؤولية رعاية طفليهما وحدها.

ويُتوِّج هذا الحكم نهاية معركة حضانة غير عادية ومكلفة للغاية في المحكمة العليا في لندن، بين الشيخ محمد وزوجته السابقة الأميرة هيا.

وفي آخر قرار للمحكمة، أمرت في 21 ديسمبر/كانون الأول 2021، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد بدفع 554 مليون جنيه إسترليني، ما يقابل تقريباً 700 مليون دولار، لتسوية الخلاف مع زوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين، على حضانة طفليهما.

قضية الأميرة هيا

وكانت الأميرة هيا (45 عاماً)، قد سافرت إلى بريطانيا مع طفليها في أبريل/نيسان 2020، وانغمست في قضية قانونية في لندن، بشأن مستقبل الطفلين مع الشيخ محمد.

الأميرة الأردنية قالت للمحكمة العليا في لندن إنها خشيت أن يختطف زوجها السابق، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، طفليها ويعيدهما إلى الإمارات ويمنعها من رؤيتهما مرة أخرى.

عُقدت الجلسات في سرية، لكن القيود المفروضة على إعلانها رُفعت بما سمح لوسائل الإعلام بالنشر، في أعقاب حكم المحكمة العليا البريطانية، الذي رفض طلب الشيخ محمد بالاستئناف على قرار الإعلان.

حاول الشيخ محمد إبقاء القضية طيّ الكتمان، فقدم طعناً للمحكمة العليا البريطانية على قرار يسمح بنشر حكمين صدرا في معركته القضائية، بخصوص الوصاية على طفليهما.

لكن المحكمة العليا البريطانية رفضت السماح لحاكم دبي بالطعن على القرار، إذ أصدر آندرو ماكفارلين، رئيس قسم شؤون الأسرة بالمحكمة العليا في لندن، الذي كان ينظر في القضية، حكمين، وقرَّر أنه ينبغي نشرهما علناً، لكن حاكم دبي قدم طعناً عارضته الأميرة هيا والعديد من المنظمات الإعلامية، معتبرين أن الطعن “يثير أسئلة حول ما يخدم مصلحة الأطفال بشكل أفضل وحول كيفية النظر إليه، إذا لزم الأمر، في ضوء حق الصحافة في نشر الأمور التي تهم العامة”.

محاولات ترهيب للأميرة

كانت الأميرة هيا بنت الحسين، الزوجة السابقة لحاكم دبي، قد أبلغت القاضي البريطاني أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سعى في 2018 لتزويج طفلتهما الجليلة، البالغة من العمر 11 عاماً، من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

الأميرة الأردنية قالت إن ضابط أمن موثوقاً أخبرها أن أحد أفراد عائلة الشيخ زار السعودية في فبراير/شباط 2018 لمناقشة مسألة زواج ابنتها من ولي العهد السعودي.

وقالت هيا بنت الحسين للمحكمة إنها خشيت أن يختطف زوجها السابق، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، طفليها، ويعيدهما إلى الإمارات، ويمنعها من رؤيتهما مرة أخرى.

حملة التخويف التي شنها حاكم دبي على الأميرة هيا بدأت عندما وضع أشخاص تابعون للشيخ محمد مسدساً مرتين على وسادتها، وهبطت مروحية خارج منزلها، وتلقت تهديدات بالنقل إلى سجن في منطقة صحراوية بعيدة.

إذ اعتبر القاضي أن الشيخ “تصرّف اعتباراً من أواخر عام 2018، بطريقة تهدف إلى ترهيب وتخويف” الأميرة، ما أرغمها على الفرار إلى الخارج.

كما أشارت الأميرة هيا إلى أن علاقتها تدهورت بحاكم دبي منذ أن حاولت مساعدة الأميرة لطيفة بنت محمد بن راشد عام 2018 على أيدي فريق كوماندوز هندي مسلح في البحر.