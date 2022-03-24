الوزيرة الامريكية اليهودية مادلين أولبرايت تنتقل الى الجحيم، وزخروفا تُذكّرنا بتبريرها لموت نصف مليون طفل عراقي

علقت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على رحيل مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة (وهي يهودية)، مذكرة بتصريح لها بررت فيه وفاة أطفال عراقيين بسبب العقوبات على بلادهم.

وفي منشور لها عبر “تلغرام” اليوم الخميس قالت زاخاروفا إن أولبرايت توفيت عشية الذكرى السنوية الـ23 لبدء قوات الناتو بقصف توغوسلافيا السابقة في 24 مارس 1999، ووصفت الوزيرة الأمريكية الراحلة بأنها كانت “منظرة” لهذه العملية.

وأضافت زاخاروفا أن سجل “إنجازات” أولبرايت لا يقتصر على البلقان، مذكرة بتصريح أدلت به أولبرايت في مقابلة أجراها معها برنامج “60 دقيقة” لقناة CBS في 12 مايو من عام 1996.

وعندما سألتها المذيعة “سمعنا أن نحو نصف مليون طفل ماتوا وهذا عدد أطفال أكثر من الذين ماتوا في هيروشيما هل الثمن يستحق؟” أجابت أولبرايت قائلة: “أعتقد أن ذلك خيار صعب جدا ولكن نعتقد أن الثمن يستحق (الدفع)”.

وتساءلت زاخاروفا: “هل خضعت أولبرايت لأي عقوبات؟ كلا، بل وأقيم نصب تذكاري لها في كوسوفو لقتل الصرب”، مشيرة إلى أن بين الحاضرين بحفل افتتاح ذلك النصب كان “رئيس” كوسوفو وقتها هاشم تاجي، هو القائد الميداني السابق لجيش تحرير كوسوفو، الذي “تاجر بالأعضاء البشرية، أعضاء الصرب الذين قتلوا على أيدي الأمريكيين”.

واختتمت زاخاروفا قائلة: “(كل ذلك) للمساعدة في فهم من هم الذين نواجههم في هذه الدنيا”.

مادلين أولبرايت بررت قتل أطفال العراق

وعقب وفاة «مادلين أولبرايت»، أول سيدة تتولى منصب وزير الخارجية، تداولت منصات التواصل فيديو لها تبرر خلاله مقتل أكثر من نصف مليون طفل عراقي، وهو العدد الذي يتفوق على الضحايا من الأطفال الذين سقطوا جرّاء القنبلة النووية التي استهدفت مدينتي «هيروشميا ونجازاكي»، اليابانيتين في الحرب العالمية الثانية.

وتوفيت مادلين أولبرايت مساء أمس الاربعاء عن عمر ناهز 84 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان تاركة خلفها سيرة سياسية كبيرة مثيرة للجدل، خصوصا دفاعها عن توسع حلف شمال الأطلسي «الناتو» الذي كان سببا في إشعال الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقصة موت اطفال العراق تعود إلى تصريحات الوزيرة «أولبرايت»، خلال مقابلة عبر برنامج 60 دقيقة الأمريكي الشهير ردا على سؤال حول وفاة نصف مليون طفل عراقي جرّاء الحصار الأمريكي وما إذا كان هذا ثمن مستحق، فأجابت أولبرايت بأن هذا خيار صعب، ولكنها اعربت عن اعتقادها بأن هذا مستحق، بحسب ما نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

اسوء رد على سؤال: سُئلت مادلين اولبرايت هل وفاة نصف مليون طفل عراقي من العقوبات الاقتصادية يستحق ما فعلناه؟ اجابت خيار صعب لكن نعم كان يستحق هذا. ماتت وزيرة الخارجية السابقة. pic.twitter.com/ImnKBE4Xbn — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) March 23, 2022