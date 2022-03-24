على خلفية زيارة الرئيس الأسد.. نائب وزير الخارجية السوري يؤكد ان لا رسائل إسرائيلية موجهة لدمشق عبر الإمارات
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جرينتش+2 03:33
العميل حسين الشيخ يُهرول الى لقاء وزير الامن الاسرائيلي للتعبير عن “صدمته الشديدة” من عملية بئر السبع البطولية !!!!
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