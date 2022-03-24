اعتقال “ملص” ونشطاء نقابيين وحزبيين ونواب سابقين اليوم الخميس

عمان – اعتقلت الأجهزة الأمنية الناشط النقابي م. ميسرة ملص، صباح اليوم الخميس، بحسب نشطاء .

وأعلن المهندس بادي رفايعة ،عبر حسابه على فيسبوك عن اعتقال ملص من الشارع أمام منزله.

وقال ناشطون إن الأجهزة الأمنية داهمت منازل نشطاء واعتقالهم ، إثر الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإحياء ذكرى 24 آذار التي تصادف اليوم.

وقد استنكرت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي هذه الحملة التي طالت عدداً من الناشطين السياسيين ونشطاء الحراك في عدد من محافظات المملكة بشكل تعسفي، على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي التي كفلها الدستور.

وطالبت اللجنة، في تصريح صادر عن رئيسها المحامي عبد القادر الخطيب اليوم، بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي ووقف ما وصفه بـ”نهج التأزيم الذي تواصله الحكومة في التعامل مع النشطاء السياسيين ونشطاء الحرك المطالب بالإصلاح وحقهم في التعبير عن رأيهم عبر بشكل سلمي”.

وبحسب الخطيب، فقد ” عرف من المعتقلين كل من النائب السابق وصفي الرواشدة، والناشط النقابي ميسرة ملص، والقياديين بحزب الشراكة والإنقاذ الدكتور خالد حسنين وأيمن صندوقة، والناشط في نقابة المعلمين كفاح أبو فرحان، وكل من النشطاء الحزبيين والحراكيين سعد العلاوين، جميل الحجاج، معاذ وحشه، محمد طعمة القضاة، حسين أبو الشيخ، محمد اسريوة، عصام حسن المناصير، أمجد العجارمة، عبدالرحمن سهيل شديفات، ابراهيم سهيل شديفات، سراج الدين سهيل شديفات، فيما لا تزال عمليات الاعتقال مستمرة بحق آخرين”.

وأضاف الخطيب ” استمرار نهج الاعتقالات السياسية يفاقم من حالة الأزمة التي تمر بها البلاد في وقت يتزايد فيه الحديث الرسمي عن الإصلاح وضرورة تهيئة مناخ إيجابي لتحقيق الإصلاح المنشود، الأمر الذي يتطلب وقف العقلية الأمنية في التعامل مع مطالب الإصلاح، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي ووقف التضييق على الحريات العامة ووقف كافة الإجراءات التعسفية الظالمة التي تشكل اعتداءا صارخاً على الدستور والقانون”.

وبدورها قالت المحامية والحقوقية هالة عاهد: في ذكرى ٢٤ آذار لا تتعلم السلطة الدرس؛ وانما تستمر بنهجها الاستبدادي الاستفزازي، مضيفة: يبدو اننا امام حملة اعتقالات غير قانونية جديدة، مع استمرار توقيف آخرين اداريا.

وأكدت عاهد أن التنسيقية القانونية للملتقى الوطني للدفاع عن الحريات رصدت انباء عن اعتقال عدد من الحراكيين هم:

1- جميل الحجاج

2- معاذ وحشه

3- محمد طعمة القضاة

4- عصام حسن المناصير

5- أمجد العجارمة

6- عبدالرحمن سهيل شديفات

7- المهندس ابراهيم سهيل شديفات

8-سراج الدين سهيل شديفات

9- النائب الأسبق وصفي الرواشدة

10- الدكتور خالد حسنين

11. حسين ابو الشيخ

12.ميسرة ملص

13.أيمن صندوقة

14.محمد اسريوة

١٥. كفاح ابو فرحان

١٦. سعد العلاوين

وفي وقت لاحق اليوم، طالب نقيب المهندسين الأردنيين احمد سمارة الزعبي باطلاق سراح كافة الموقوفين على قضايا متعلقة بالحريات وابداء الرأي.

وقال الزعبي، في ادراج على صفحته بفيسبوك اليوم، “نتابع بشكل حثيث توقيف واعتقال العديد من المواطنين وبالاخص مهندسين عرف منهم المهندس سعد العبادي والمهندس ميسرة ملص والمهندس ابراهيم سهيل شديفات والمهندس خالد حسنين”.

وأضاف الزعبي: “نتواصل مع الجهات الحكومية لاطلاق سراحهم. فالتوقيف والاعتقال دون قرار قطعي من المحكمة يعتبر قرارا واجراء تعسفيا غير مقبول ومرفوض”. وطالب باطلاق سراح المهندسين العبادي وملص وشديفات وحسنين وكافة الموقوفين على قضايا متعلقة بالحريات وابداء الرأي.

6- عبدالرحمن سهيل شديفات

7-المهندس ابراهيم سهيل شديفات

8-سراج الدين سهيل شديفات

9- النائب الأسبق وصفي الرواشدة

10- الدكتور خالد حسنين

11. حسين ابو الشيخ#٢٤اذار — هالة عاهد #مع_المعلم (@Hala_Deeb) March 24, 2022

في ذكرى 24 آذار، استعداد لاحياء الذكرى، واعتقالات تطال العديد من الناشطين وملاحقة آخرين في هذه الأثناء في خطوة تهدف ربما لمنع التجمع اليوم في الساحة الهاشمية. — الأردنية نت (@alurdunyya) March 24, 2022

ان الاعتقال بغير مسوغ قانوني يزيد من حالة انعدام الثقة بأي أفق لاصلاح سياسي!

إن السياسة تشمل جميع الأطياف من أقصى الموالاة الى أقصى المعارضة وما بينهما،بل إن القدرة على استيعاب المخالف هي لب الفعالية السياسيه

ما يحصل معنا أننا نبدو جميلين محلقين على الورق وأما التطبيق فلم يتغير! — DIMA TAHBOUB (@DTABOUB) March 24, 2022