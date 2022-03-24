على خلفية زيارة الرئيس الأسد.. نائب وزير الخارجية السوري يؤكد ان لا رسائل إسرائيلية موجهة لدمشق عبر الإمارات
أهم العناوين
جرينتش+2 03:33
اعتقال “ملص” ونشطاء نقابيين وحزبيين ونواب سابقين اليوم الخميس
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني