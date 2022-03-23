على خلفية زيارة الرئيس الأسد.. نائب وزير الخارجية السوري يؤكد ان لا رسائل إسرائيلية موجهة لدمشق عبر الإمارات
أهم العناوين
جرينتش+2 03:33
هذا هو الاسير المحَرر محمد أبو القيعان بطل عملية بئر السبع التي وصفها إعلام العدو بانها الاقسى والاخطر منذ عدة اعوام
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني