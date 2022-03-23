هذا هو الاسير المحَرر محمد أبو القيعان بطل عملية بئر السبع التي وصفها إعلام العدو بانها الاقسى والاخطر منذ عدة اعوام

أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ عملية الطعن في بئر السبع ونتائجها “هي الأشد في السنوات الأخيرة”.

ونقلت “القناة الـ12” الإسرائيلية، عن مصدرٍ سياسي قوله: “نأمل ألا تكون عملية بئر السبع هي الفاتحة لما نتوقّعه في شهر رمضان”.

وذكرت “القناة 13” أن “هجوم بئر السبع هو الأقسى في السنوات الخمس الأخيرة”.

من جهته، قال معلق الشؤون العسكرية في “القناة الـ12” الإسرائيلية، نير دفوري، إنّنا “نتحدث عن 8 هجمات خلال أسبوعين، وهذه بالتأكيد موجة هجمات تتعاظم. واليوم وصلت مع نتيجة فتاكة، هي 4 قتلى”.

وأضاف دفوري “هناك نقطة أخرى يجب التوقف عندها خلال العمليات الفلسطينية الأخيرة، سواء في القدس أو غيرها من المناطق. كل هذه الهجمات نفذها أشخاص عرب يحملون بطاقة هوية زرقاء (إسرائيلية)”.

وقد أسفرت عملية الدهس والطعن في بئر السبع عن مقتل 4 مستوطنين إسرائيليين، بحسب ما أفادت به مراسلة الميادين. وأكدت مراسلتنا “استشهاد منفذ العملية، الشاب الفلسطيني محمد أبو القعيان من بدو النقب”.

كما كشفت وسائل الإعلام الاسرائيلية، مساء امس الثلاثاء، عن هوية بطل عملية الطعن والدهس التي جرت في مدينة بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة، والتي أودت بحياة 4 مستوطنين.

وزعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنّ منفذ عملية الطعن في بئر السبع هو الأسير المحرر محمد أبو القيعان من سكان حورة في النقب، وأفرج عنه مؤخرًا.

وأفادت مصادر محلية أن منفذ العملية هو الأسير المحرر محمد غالب أبو القيعان ، من حورة بالنقب المحتل ، من مواليد 1988 قضى حكماً بالســـجن لمدة 5 سنوات، كان مدرساً للمرحلة الثانوية .

وزعمت القناة 14 العبرية أن ابو القيعان كان معروفًا لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، واعتقل سابقًا 4 سنوات في يونيو/ حزيران 2015، على خلفية دعمه لتنظيم داعش ومتابعته لمواد إعلامية للتنظيم عبر الانترنت وتوزيعها على طلبته، ومشاركته في اجتماع لأنصار التنظيم “الإرهابي” خلال أدائه العمرة مسبقًا في السعودية. بحسب زعمها.

وسمح جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” بنشر صورة للشهيد عندما كان معتقلًا، حيث تم حين اعتقاله تقديم لائحة اتهام ضده، وأفرج عنه قبل عام ونصف. وادعى أنه منذ إطلاق سراحه كان يتجول في جميع “أنحاء البلاد”، ويتواصل مع أنصار داعش سابقًا دون أن يوجد سبب لاعتقاله.

وأشارت القناة إلى أن قوات إسرائيلية اقتحمت منزل عائلته، وصادرت أجهزة كمبيوتر وبدأت التحقيق مع العائلة.

وأفادت نجمة داود الحمراء، بارتفاع قتلى عملية الطعن والدهس في مدينة بئر السبع إلى أربعة، بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين، خلال في محطة وقود بمركز تجاري بمدينة بئر السبع.

وبحسب القناة الـ13 العبرية، فقد أطلقت قوات الاحتلال المتواجدة في المكان النار على منفّذ العملية، ما أدّى إلى استشهاده على الفور.

📹لحظة تنفيذ الشهــــيد محمد أبو القيعان عملية الطعن في مدينة بئر السبع المحتلة pic.twitter.com/a5t8Tqs98Q — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 22, 2022