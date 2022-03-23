“خضراء الدمن” السعودية تروّج تفاخر “البرهان” بانه تجرأ على كسر لاءات قمة الخرطوم الثلاثة الصادرة في عام 1967

زعم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الخوّان عبد الفتاح البرهان، أن العلاقات بين بلاده وإسرائيل لم تصل الى مرحلة التطبيع بعد، موضحا أن الزيارات المتبادلة بين البلدين ليست سرية، لكنها لا تعدو عن كونها زيارات لتبادل المعلومات الاستخباراتية.

وأقرّ البرهان، في حديثه لصحيفة الشرق الأوسط (المعروفة بـ خضراء الدمن) خلال زيارته الى السعودية، بأنه تجرّأ على كسر طوق لاءات الخرطوم الثلاث أمام تل أبيب، لكنه عزا ذلك إلى تقديم مصلحة السودان وشعبه في ظل متغيرات الأحداث ما بين زمن اللاءات الثلاث التي صعدت في سماء الأمة العربية في قمة الخرطوم الشهيرة في 29 أغسطس (آب) 1967 على خلفية نكسة عام 1967، وبين اليوم.

وقد ثمّن البرهان وقوف السعودية إلى جانب بلاده في كل الظروف الصعبة التي مرت بها، معرباً عن إدانته لهجمات الحوثيين المتكررة التي تتجاوز زعزعة أمن المملكة واستقرارها لتشمل كل المنطقة.

وكشف البرهان، في حديثه لدى زيارته الرياض ل إطلاع القيادة السعودية على مجريات الأحداث في السودان»، عن مبادرة سعودية استثمارية ضخمة، سيعمل السودان على تهيئة البيئة المناسبة لاستيعابها قريباً.

ورفض البرهان “توصيف الزيارات المتبادلة بين السودان واسرائيل بأنها زيارات سرية، معتبرا انها لا تعدو زيارات تهدف الى تبادل المعلومات الاستخباراتية والمعلوماتية وهي ليست بحاجة إلى إعلان أو إخفاء”.