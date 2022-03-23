بعد مهاجمة اوكرانيا.. بوتين يعلن الحرب على الدولار واليورو، ويشترط قبض ثمن الغاز الروسي بالروبل من الدول غير الصديقة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل لإيصال الغاز إلى الدول غير الصديقة لبلاده، بما في ذلك جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، بعد فرض عقوبات مشددة عليها جراء غزوها لأوكرانيا.

وخلال اجتماع حكومي نقله التلفزيون؛ قال “بوتين”: “قررت تنفيذ مجموعة من الإجراءات لجعل مدفوعات إمدادات الغاز إلى دول غير صديقة بالروبل الروسي”.

وأعلن الرئيس الروسي أنه وجه بتنفيذ التغييرات في غضون أسبوع.

وقال بوتين إن عددا من الدول الغربية اتخذ قرارات غير شرعية خلال الأسابيع الماضية بتجميد الأصول الروسية، الأمر الذي أظهر تقاعس الغرب في الوفاء بالتزاماته وزعزع الثقة بعملاته.

وعلى عكس الولايات المتحدة، لم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قطاع الطاقة في موسكو، في ظل اعتماد القارة بشكل أساسي على واردات الغاز الروسي، خصوصا دولا مثل ألمانيا.

وبعد الإعلان عن القرار الروسي، ارتفع سعر الروبل أمام الدولار واليورو.

كما انخفض بعد القرار سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الروبل إلى أقلّ من 95 روبلاً، ليعود ويرتفع قليلاً بعدها.

ووفقاً لبيانات بورصة موسكو، فقد انخفض سعر صرف الدولار ليوم غد الخميس بمقدار 2 روبل، إلى 101.55 روبلاً للدولار، وسعر صرف اليورو بمقدار 2.85 روبلا، إلى 111.65 روبلاً لليورو، بعدما وصل هبوط الدولار إلى 94.99 روبلاً، واليورو إلى 109.7 روبلات.

وبحلول الساعة 15:27 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 8.27% إلى 94.9875 روبل، وذلك للمرة الأولى في نحو 3 أسابيع، فيما هبط اليورو إلى مستوى 110 روبلات، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وجاء هبوط الدولار بعد أن أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحكومة الروسية بتحويل مدفوعات صادرات الغاز الطبيعي من روسيا نحو أوروبا إلى عملة الروبل بدلا من اليورو في غضون أسبوع.