على خلفية زيارة الرئيس الأسد.. نائب وزير الخارجية السوري يؤكد ان لا رسائل إسرائيلية موجهة لدمشق عبر الإمارات
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جرينتش+2 03:32
بعدما ورطه الغرب في الحرب.. زيلينسكي يستنجد بالبابا ويناشدة الحضور إلى أوكرانيا والتوسط بين كييف وموسكو
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