البلبيسي: إجراءات جديدة للتقصي الوبائي اعتبارا من الأسبوع المقبل

أعلن مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحية ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، عن تفعيل إجراءات جديدة للرصد المخبري والتقصي الوبائي اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وبيّن البلبيسي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن هذه الإجراءات تتضمن أخذ عينات عشوائية من القادمين إلى المملكة عبر جميع المعابر الحدودية والمطارات، لرصد أية متحورات جديدة من فيروس كورونا، ضمن جهود الرصد النشط والمستمر للتعامل مع الوباء. كما تتضمن الإجراءات إضافة رصد فيروس كورونا إلى نظام الرصد للإنفلونزا في وزارة الصحة المعمول به في 4 مستشفيات و3 مراكز صحية في المملكة، تمثل أقاليم الشمال والوسط والجنوب، للكشف عن فيروس كورونا ضمن العينات التي يتم جمعها دوريا من هذه المراكز للتحري عن فيروس الانفلونزا.

وحثّ البلبيسي على الإقبال لتلقي المطاعيم التي أثبتت فعاليتها ومأمونيتها في الحد من انتشار الوباء وتقليل حالات الدخول إلى المستشفيات والأعراض الشديدة، داعيا المواطنين والمقيمين إلى تلقي الجرعة الثالثة، وخصوصا بعد مضى ثلاثة أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية، لفعاليتها في رفع المناعة ضد المتحورات، وتقليل حالات الدخول إلى المستشفيات وظهور أعراض شديدة.

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