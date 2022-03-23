الامن العام : ضبط 65 شخصاً بمخالفات مرتبطة بأمن العملية الانتخابية

أعلنت مديرية الأمن العام ضبط 65 شخصاً بمخالفات مرتبطة بأمن العملية الانتخابية، انحصرت بحيازة سلاح ناري او محاولة الدخول غير المشروع لمراكز الاقتراع او حيازة باجات مزورة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ومنذ صباح اليوم جرى ضبط 65 شخصاً بمخالفات مرتبطة بأمن العملية الانتخابية وانحصرت تلك المخالفات والتجاوزات اما بحيازة اسلحة نارية او بمحاولة الدخول غير المشروع لمراكز الاقتراع او حيازة باجات مزورة والتحقيق جارٍ بها جميعاً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم .

وأكد الناطق الإعلامي انه فيما يتعلق بظاهرة العيارات النارية فإن الوحدات المختصة تتابع كل ما يرد من بلاغات او فيديوهات حول هذه الظاهرة ، او من قام بنشرها والتحقيق جارٍ بعدد من الفيديوهات التي وردت للتأكد من توقيتاتها وإن كانت قديمة او حديثة واماكن تصويرها والقبض على من ظهر خلالها واتخاذ الاجراءات الرادعة بحقهم .

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