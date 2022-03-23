اجواء شديدة البرودة وتساقط المطر والثلج حتى مساء الجمعة

ستمر اليوم الأربعاء، تدفق الهواء البارد جداً المرافق لامتداد منخفض جوي يتمركز غرب جزيرة قبرص،باتجاه المملكة، ، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً وتتكاثر الغيوم تدريجياً، ومع ساعات الظهيرة تهطل زخات من المطر في المناطق الشمالية قد يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد احياناً، فيما تمتد هذه الهطولات ولفترات قصيرة الى اجزاء من المناطق الوسطى بما فيها العاصمة عمان.

كما يحتمل هطول زخات خفيفة من الثلج ولفترات محدودة فوق قمم الجبال الشمالية العالية تكون ممزوجة بالمطر احياناً، اما في ساعات الليل فتنحسر الهطولات على المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولات ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وتوالي درجات الحرارة يوم غدٍ الخميس، انخفاضها لتسجل اقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 9 – 11 درجة مئوية، وتكون الأجواء شديدة البرودة وغائمة وماطرة في العديد من مناطق المملكة، ومن المتوقع ان تكون الهطولات لفترات محدودة غزيرة قد يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرَد في بعض المناطق، كما تهطل زخات متقطعة من الثلج فوق قمم الجبال العالية وبشكل محدود، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء الجمعة شديدة البرودة وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، ويتوقع ان تكون الهطولات في ساعات الصباح الباكر على شكل زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال العالية تكون ممزوجة بالمطر أحياناً، ومع ساعات المساء تضعف فرص الهطولات وتتناقص كميات الغيوم وتميل الاجواء الى الاستقرار التدريجي،ومع ساعات الليل المتأخرة يتشكل الانجماد في العديد من مناطق المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

اما السبت فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة نهاراً، وشديدة البرودة ليلاً، مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 10 – 4 درجات مئوية، وفي غرب عمان 8 – 2، وفي المرتفعات الشمالية 6 – 0، وفي مرتفعات الشراة 7 – 0، وفي مناطق البادية 14 – 4، وفي مناطق السهول 11 – 4، وفي الاغوار الشمالية 16 – 7، وفي الأغوار الجنوبية 19 – 10، وفي البحر الميت 18 – 9، وفي خليج العقبة 19 – 10 درجات مئوية.

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