إحذروا ارتفاع الفواتير.. اسوع يفصلنا عن التعرفة الكهربائية الجديدة

حذرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من ارتفاع فواتير الكهرباء على المشتركين الذين لم يبادروا بعد للتسجيل للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة.

وقال الناطق الاعلامي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية مشهور أبو عيد، إن سبعة ايام تفصلنا عن تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة والتي سيتم تطبيقها مطلع نيسان المقبل وايقاف العمل بالتعرفة الحالية.

واضاف لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان التسجيل للحصول على الدعم عبر الموقع الالكتروني kahraba.gov.jo يحمي المستهدفين من الدعم من ارتفاع فواتير الكهرباء الى مستويات عالية.

واكد مجددا ضرورة التسجيل للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة لمن يقل استهلاكهم الشهري عن 937 (ك.و.س). واوضح ان قيمة استهلاك الكهرباء الشهرية لـ 100 (ك.و.س) 2.50 دينار بالتعرفة المدعومة، و12 دينارا للتعرفة غير المدعومة، و200 (ك.و.س) 7.50 دينار مدعومة و24 دينارا غير مدعومة، و300 (ك.و.س) 13 دينارا مدعومة و36 دينارا غير مدعومة، و400 (ك.و.س) 23 دينارا مدعومة و48 دينارا غير مدعومة، و500 (ك.و.س) 33 دينارا مدعومة و60 دينارا غير مدعومة، و600 (ك.و.س) 43 دينارا مدعومة و72 دينارا غير مدعومة، و700 (ك.و.س) 65 دينارا مدعومة و84 دينارا غير مدعومة، و800 (ك.و.س) 85 دينارا مدعومة و96 دينارا غير مدعومة، و900 (ك.و.س) 105 دنانير مدعومة و108 دنانير غير مدعومة، و 937 (ك.و.س) 112.40 دينار مدعومة، و112.44 دينار غير مدعومة. وحول شرائح التعرفة الجديدة للاستهلاك المنزلي المدعومة، فهي من 1 – 300 (ك.و.س) شهريا بخمسة قروش للكيلو، ومن 301 – 600 (ك.و.س) بعشرة قروش للكيلو، وأكثر من 600 (ك.و.س) بعشرين قرشا للكيلو ، بينما يتم حساب الفئة غير المدعومة من 1 الى 1000 (ك.و.س) ب 12 قرشا للكيلو.

واكد الناطق الاعلامي بقاء سعر تعرفة اول 600 (ك.و.س) مدعوما حتى لو تجاوز الاستهلاك 600 (ك.و.س).

واوضح ابو عيد ان الفئات المستفيدة من التعرفة الكهربائية المدعومة في القطاع المنزلي وهم جميع العائلات الأردنية ولاشتراك واحد، يتاح للعائلة اختياره ، الا انه تم اتاحة امكانية دعم أكثر من عداد لأفراد الأسرة العاملين أو الدارسين بمحافظة أخرى، ضمن شروط خاصة.

كما يشمل الدعم الأردنيّة التي تحمل دفتر عائلة باسمها وأرباب الأسر من حاملي جوازات السفر الأردنية المؤقتة وأبناء قطاع غزة في الأردن، اضافة الى اشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (خدمات العقار مثل إضاءة درج العمارة وتشغيل المصعد)، الا ان هذه العدادات لا تحصل على الدعم الثابت.

كما تم شمول مشروعات الطاقة المتجددة الصغيرة بقدرة 6ر3 كيلوواط أو أقل بالدعم.

ولا يشترط أن يكون العداد باسم المستفيد للحصول على التعرفة الكهربائية المدعومة، اذ انه بالإمكان التسجيل عبر الموقع الالكتروني للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة مباشرة دون إرفاق سند ملكية أو عقد إيجار.

وللتسهيل على المستفيدين من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي، كانت الحكومة قررت السماح بالحصول على عداد اخر او اكثر لرب الاسرة من سكان محافظة معينة ويعمل في محافظة أخرى، او احد أبنائه، او اذا كان احد الأبناء يدرس في محافظة أخرى، ويجري حاليا تجهيز منصة دعم الكهرباء kahraba.gov.jo للتسجيل للفئات الجديدة والتي اعلن عنها اخيرا.

وأعلنت الهيئة، اخيرا، عن بدء استقبال طلبات الاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة لأصحاب مشاريع الطاقة المتجددة في القطاع المنزلي، ممن تنطبق عليهم شروط الدعم من إجمالي مالكي هذه الأنظمة في القطاع المنزلي والبالغ عددهم حوالي 35 ألفا وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة.

وحول آلية التسجيل، أوضحت الهيئة أن تسجيل المشتركين من مالكي أنظمة الطاقة المتجددة سيتم من خلال نفس الموقع الإلكتروني للتعرفة المدعومة ودون الحاجة لتحميل أي وثائق لهذه الغاية، حيث تم الربط مع شركات توزيع الكهرباء وتزويد الموقع بالبيانات الخاصة بمشتركي هذه الأنظمة.

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