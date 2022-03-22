1016 مترشحا ومترشحة لانتخابات مجالس المحافظات والبلديات

نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب، الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات والمقاعد المخصصة لكل دائرة، في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان التي بدأت اليوم الثلاثاء.

وقد ترشح لعضوية مجالس المحافظات 1016 مترشحا ومترشحة، موزعين على 865 من الذكور، و151 من الإناث.

وتوزع عدد المترشحين لعضوية هذه المجالس على: 134 في محافظة العاصمة، 61 في محافظة البلقاء، 95 في محافظة الزرقاء، 66 في محافظة مأدبا، و154 في محافظة إربد، و122 في محافظة المفرق، و65 في محافظة جرش، و70 في محافظة عجلون، و84 في محافظة الكرك، و70 في محافظة الطفيلة، و45 في محافظة معان، و50 في محافظة العقبة.

وتضم محافظة العاصمة، 32 دائرة انتخابية، بينها 22 منطقة داخل أمانة عمّان يمثلها عضو واحد في كل دائرة.

ويتوزع بقية الأعضاء على 8 بلديات؛ لكل بلدية مقعد واحد، ومقعدان لكل من بلدية سحاب وناعور وللدائرة الثامنة والعشرون التي تضم (منطقة بلدية الموقر باستثناء منطقتي رجم الشامي الشرقي والغربي).

وفي محاظة إربد، 30 دائرة انتخابية تضم مقعد واحد لكل منها، باستثناء بلدية الرمثا الجديدة، التي خصص لها مقعدان.

وخصص لمحافظة البلقاء مقعد واحد في 12 دائرة انتخابية، باستثناء مناطق (السلط، اليزيدية، وادي الحور، أم جوزة، الرميمين، علان، زي) من بلدية السلط الكبرى حيث خصص لهم 4 مقاعد.

وفي محافظة مأدبا، خصص للدائرة الأولى 3 مقاعد لمنطقة قصبة مأدبا من بلدية مأدبا الكبرى، ومقعدان لكل من مناطق الدوائر الثانية والخامسة والسادسة، ومقعد واحد لمناطق الدوائر الثالثة والرابعة والسابعة.

وخصص مقعدان في مجالس المحافظات لدوائر محافظة الزرقاء، التي تضم 13 دائرة انتخابية، باستثناء مقعد واحد للدائرة الثانية عشرة التي تضم منطقة بلديات الحلابات.

أما في محافظة المفرق، التي تضم 18 دائرة انتخابية، خصص لدائرة بلدية المفرق الكبرى 4 مقاعد، ومقعدان اثنان للدوائر الانتخابية (2,3,4,5,7,8,10,16,18) ومقعد واحد لبقية الدوائر الانتخابية.

وخصص لمحافظة عجلون 14 مقعدا في 7 دوائر انتخابية؛ 3 مقاعد للدائرة الثانية، ومقعدان اثنان لكل من الدوائر الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، ومقعد واحد للدائرة السابعة.

أما في محافظة جرش، التي تضم 7 دوائر، خصص 3 مقاعد لكل من الدائرتين الأولى والرابعة، ومقعدان اثنان لكل من مناطق الدوائر الخامسة والسادسة والسابعة، ومقعد واحد لكل من الدائرتين الثانية والثالثة.

وفي محافظة الكرك، التي تضم 10 دوائر، كان النصيب الأكبر من عدد المقاعد في الدائرة لمناطق بلدية الكرك الكبرى، التي خصص لها 4 مقاعد، فيما خصص 3 مقاعد للدائرة الثانية لمنطقة بلدية الأغوار الجنوبية، ومقعدان اثنان للدوائر (الأولى والعاشرة)، ومقعد واحد للدائرة المتبقية.

وخصص لمحافظة معان، 13 مقعدا في 9 دوائر انتخابية، موزعين على 3 مقاعد في الدائرة الأولى، ومقعدان اثنان لكل من الدوائر الثامنة والتاسعة، ومقعد واحد للدوائر الانتخابية الستة المتبقية.

وفي محافظة الطفيلة؛ خصص 13 مقعدا في 7 دوائر انتخابية؛ كان النصيب الأكبر للدائرة الأولى لمنطقتي العيص والطفيلة، حيث خصص لها 4 مقاعد، ومقعدان اثنان لكل من الدوائر الثانية والسادسة والسابعة، ومقعد واحد للدوائر الثالثة والرابعة والخامسة.

أما في محافظة العقبة، التي خصص لها 11 مقعدا في مجالس المحافظات، 4 مقاعد في الدائرة الأولى ومقعدان اثنان لكل من الدائرتين الخامسة والسادسة، ومقعد واحد للدوائر الثانية والثالثة والرابعة.

والمقاعد المخصصة للنساء في كل مخافظة توزعت على النحو التالي..