1016 مترشحا ومترشحة لانتخابات مجالس المحافظات والبلديات

الاعلام الاسرائيلي: العاهل الاردني يزور السلطة الفلسطينية الأسبوع القادم في محاولة لمنع حدوث تصعيد بشهر رمضان
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