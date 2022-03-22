1.363 مليون مقترع في انتخابات مجالس المحافظات والبلديات

أعلن الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، عن انتهاء المدة المحددة للاقتراع وإغلاق الصناديق، وذلك بناءً على تنسيب رؤساء الاقتراع.

واوضح أنه سيسمح للناخبين الموجودين داخل مراكز الاقتراع عند الساعة السابعة مساء بممارسة حق الانتخاب. ومع انتهاء الموعد المحدد لإغلاق الصناديق بلغت نسبة الاقتراع 29.63 بالمئة (1.363 مليون مقترع)، أو ما نسبته 50 بالمئة من عدد الناخبين الموجودين على أرض المملكة ويحق لها التصويت، بحسب الرواشدة.

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