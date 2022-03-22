1.363 مليون مقترع في انتخابات مجالس المحافظات والبلديات

مصرع 4 صهاينة في عملية "دهس وطعن" بمدينة بئر السبع مساء اليوم الثلاثاء واستشهاد منفذ العملية/ فيديو
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