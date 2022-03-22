مصرع 4 صهاينة في عملية "دهس وطعن" بمدينة بئر السبع مساء اليوم الثلاثاء واستشهاد منفذ العملية/ فيديو
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جرينتش+2 11:01
وزارة الدفاع الروسية: الجيش يدمر 137 منشأة عسكرية، ويسقط 14 طائرة أوكرانية بدون طيار في يوم واحد
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