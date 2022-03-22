ضعف إقبال ومراكز اقتراع شبه فارغة في انتخابات محافظة العاصمة

انهمك أعضاء لجان الاقتراع والفرز في غرف الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان في احاديث جانبية، جراء ضعف إقبال ملحوظ في محافظة العاصمة، مع وجود ملاحظات محدودة رصدها مراسلو قناة “المملكة”.

وكان تجمع رجال الأمن هو الدال على وجود مراكز اقتراع في عدة مناطق، خصوصا في ساعات الصباح، فيما وصلت نسبة الاقتراع في عمان حتى الساعة 17:30 إلى 12.33%، وهي الأقل بين المحافظات.

وقد اعتبر نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، خلال مؤتمر صحفي في الهيئة المستقلة للانتخاب، أن محافظة العاصمة تُخفض نسبة الاقتراع العامة، وأشار إلى أن مواطنين يرون في عطلة يوم الانتخابات فرصة للتنزه، وحثهم على الاقتراع.