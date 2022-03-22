الاعلام الاسرائيلي: العاهل الاردني يزور السلطة الفلسطينية الأسبوع القادم في محاولة لمنع حدوث تصعيد بشهر رمضان
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جرينتش+2 03:29
صفحاتٌ من الحربِ الروسيةِ الأوكرانيةِ.. جنونُ الأسعارِ وشجعُ التجارِ
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