بعدما فضحهم الاعلام العبري.. الرئاسة المصرية تعترف بعقد اجتماع سري بين السيسي وبينيت وابن زايد في شرم الشيخ

بعد مضي 24 ساعة على ما نشره الاعلام الاسرائيلي، أعلنت الرئاسية المصرية اليوم الثلاثاء عن عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء ثلاثيا مع كل من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر جنوب سيناء، منوهة في بيان إلى أن اللقاء، وهو أول قمة ثلاثية بين الدول الثلاثة، تناول تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا “خاصة في ما يتعلق بالطاقة والأمن الغذائي”.

فقد عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاء ثلاثيا مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر بجنوب سيناء، بحسب الرئاسة المصرية.

وفي السياق، صرح المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي في بيان بأن هذا اللقاء الثلاثي تناول تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا “خاصة في ما يتعلق بالطاقة والأمن الغذائي”.

وتتخوف مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، من تبعات الحرب الروسية على أوكرانيا على احتياجاتها من هذه السلعة التي تستوردها أساسا من البلدين. كما تخشى من تداعيات هذه الحرب بشكل عام على أوضاعها الاقتصادية الذي يعتمد على الاستيراد بدرجة كبيرة.

والإثنين، أعلن البنك المركزي المصري عن خفض سعر الجنيه بنسبة تقارب 17 بالمئة ضمن مساعيه لمواجهة هذه التداعيات وتأمين اتفاقيات مع مؤسسات دولية لتمويل احتياجات البلاد.

من جهتها، أوردت وكالة أنباء الإمارات الرسمية كذلك خبر اللقاء الثلاثي. ووصل بن زايد وبينت الإثنين إلى شرم الشيخ حيث عقد كل منهما لقاء ثنائيا مع السيسي، وفق وسائل الإعلام الإماراتية والإسرائيلية.

ويعتبر هذا أول لقاء قمة ثلاثي من نوعه بين البلدان الثلاثة.

وكانت مصر أول دولة عربية وقعت معاهدة سلام مع الدولة العبرية في 1979. أما الإمارات فقامت بتطبيع العلاقات مع تل أبيب في 2020.

من جهتها، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن بينيت والسيسي بحثا، امس الإثنين، التقارير التي تفيد بأن إيران والدول الغربية اقتربت من اتفاق لإحياء الاتفاق النووي. وتعارض تل أبيب بشدة هذا الاتفاق بين طهران، عدوتها اللدودة، والقوى العظمى. وأكدت واشنطن قبل أسبوع قرب التوصل إلى الاتفاق.

فرانس24/ أ ف ب