الاعلام الاسرائيلي: العاهل الاردني يزور السلطة الفلسطينية الأسبوع القادم في محاولة لمنع حدوث تصعيد بشهر رمضان
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جرينتش+2 03:28
“الوطني لحقوق الإنسان” يرصد مخالفات خلال مجريات الانتخابات البلدية
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