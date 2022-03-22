الأمن العام لم يُسجل أي حدث أمني أثّر على سير عملية الاقتراع

أعلنت مديرية الأمن العام، رصد عدد من الإشاعات والمعلومات المغلوطة التي حاول البعض نشرها حول احداث أمنية من مشاجرات أو أعمال شغب أو توقف لمراكز الاقتراع ‏في عدد من مناطق المملكة كمحافظة الطفيلة ومعان والرويشد وجرش وغيرها، بالتزامن مع بدء عملية الاقتراع، وهي معلومات مضللة وغير صحيحة يهدف مطلقوها لإثارة الرأي العام .

‏وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه وبحمد الله لم تسجل منذ صباح اليوم أية حادثة او مشاجرة او وقوع امني أثّر على سير عملية الاقتراع، وأن المديرية تتابع مطلقي تلك الإشاعات لضبطهم وإحالتهم للقضاء.

‏واشار الى ان القوات الأمنية موجودة في مواقعها وتعمل وفق الخطط الأمنية الموضوعة لحماية العملية الانتخابية لمنع وضبط أية مخالفة قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وأهاب الناطق بالجميع إلى عدم الالتفات لمثل تلك الاخبار إن لم تكن صادرة عن الجهات الرسمية والتثبت من أية معلومات قبل نشرها وتداولها.