أجواء باردة وغائمة جزئياً اليوم الثلاثاء، ومنخفض جوي ماطر غدا وبعده

تبقى درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، دون معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة مع بقاء الأجواء الباردة وغائمة جزئيا في أغلب مناطق المملكة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية، ومن احتمال تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وتكون الأجواء يوم غد الأربعاء، باردة وغائمة جزئيا، واعتبارا من ساعات الظهيرة، وتدريجيا تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة جدا مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص حيث تتكاثر الغيوم لتتحول الأجواء إلى غائمة أحيانا، وتسقط أمطار متقطعة على فترات في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد وزخات من البرد أحيانا، ويحتمل هطول زخات خفيفة ومتقطعة من الثلج فوق قمم الجبال العالية الشمالية والوسطى تكون ممزوجة بالمطر أحيانا، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويتعمق الخميس، تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة، حيث توالي درجات انخفاضها لتسجل أقل من معدلاتها بحوالي 10 درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة جدا غائمة ماطرة في أغلب مناطق المملكة، وتكون الهطولات غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، كما تهطل زخات متقطعة من الثلج فوق الجبال العالية وبشكل محدود، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية.

تبقى الأجواء الجمعة باردة جدا غائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، مع بقاء احتمال تساقط زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال العالية في ساعات الصباح، وتكون ممزوجة بالمطر أحيانا، وتدريجيا مع ساعات المساء تضعف فرصة الهطولات وتقل كمية الغيوم، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 11 – 3 درجة مئوية، وفي غرب عمان 9 – 1، وفي المرتفعات الشمالية 7 – 0، وفي مرتفعات الشراة 9 – 0، وفي مناطق البادية 15 – 5، وفي مناطق السهول 10 – 3، وفي الأغوار الشمالية 16 – 7، وفي الأغوار الجنوبية 18 – 7، وفي البحر الميت 17 – 8، وفي خليج العقبة 19 – 10 درجة مئوية.