أبو سنان تستضيف أمسية أدبية “للاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين ـ الكرمل 48” بمناسبة آذار الثقافة

نظم ” الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين ـ الكرمل 48″، أمسية قراءات شعرية ونثرية، في قاعة المركز الجماهيري في قرية أبو سنان وبالتعاون معه، وتحت رعاية المجلس المحلي في القرية، حضرها عدد وفير من الكتاب والشعراء أعضاء الاتحاد وعدد من المثقفين في القرية، كما حضرت الأمسية النائب عايدة توما – سليمان ورئيس المجلس المحلي، فوزي مشلب ونوابه وأمين عام “الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين ـ الكرمل 48″، الكاتب سعيد نفاع.

افتتحت الأمسية وتولت عرافتها عضو الأمانة العامة للاتحاد ومركزة قطاع الجليل الغربي، الشاعرة فوز فرنسيس مرحبة ومتوقفة عند نشاطات الاتحاد الأدبية والثقافية الجمة، وشكرت مسؤولة المركز الجماهيري، إلهام الهيب فودي ورايق الشيخ عازف العود وكارمل ابريق ضابط الصوت، والشاعر عمر رزوق الشامي على مساهمته في التنظيم والدعوة للأمسية. ومما قالته الشاعرة فوز في كلمتها الافتتاحية “وكما أنّ الأرض تفجرت بعطاءاتها بعد شتاء وافر وأزهرت بألوانها الزاهية العطرة وشذاها الأخاذ، ها نحن نحذو حذوَها هذا المساء.. من كل بلد في الجوار وعلى امتداد بلادنا الجميلة حضر الزملاء ليسمعونا بعض كلامهم ونشتمّ عطرَ إبداعهم ونتذوق ثمارَ عطائهم”. وألقى رئيس المجلس المحلي، فوزي مشلب كلمة ترحيبية بأعضاء الاتحاد وأمينه العام وبالحضور مؤكدا على دور مجلس أبو سنان بدعم النشاطات الثقافية ومرحبا بأمسيات الاتحاد الراقية. وقدمت النائب عن القائمة المشتركة، عايدة توما – سليمان تحية لهذا النشاط الثقافي والقائمين عليه.

بعدها تتالى أعضاء الاتحاد من الشعراء والكاتبات، بالقاء قصائدهم ومقطوعات من نثرهم، جاءت على التوالي: الشاعر مفلح طبعوني من الناصرة (قصيدة كنعانيات)، الكاتبة هدية علي من بيت جن (مقاطع من روايتها الأخيرة)، الشاعر ياسين بكري من البعنة (زجلية المرأة الحسون والأم)، الكاتبة تركية صلالحة من بيت جن (مقاطع من روايتها امرأة بلا وجه)، الشاعر عناد جابر من كفر ياسيف (قصيدة ريحانة الوقت)، الشاعر عمر رزوق الشامي من أبو سنان (قصيدة التطبيع)، الشاعرة عاتكة عياشي من طمرة (قصيدة أنا لست رقما)، الشاعر حسين جبارة من الطيبة (قصيدة عاصمة الزعتر والزيتون)، الشاعر زهدي غاوي من كفر قرع (قصيدتين للمرأة والأم)، الشاعر سامي مهنا من البقيعة (حوارية المنبجي وابن زريق) واختتمت الشاعرة فوز فرنسيس من فسوطة الأمسية بقصيدة (من ولمن).

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