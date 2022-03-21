106 مرشحين يتنافسون على عضوية مجالس أمانة عمّان

يتنافس 47 مرشحا على رئاسة 8 بلديات في محافظة العاصمة، فيما يتنافس 106 آخرون على عضوية مجالس مناطق أمانة عمّان، البالغة 22 منطقة، وفق بيانات الهيئة المستقلة للانتخاب.

ووفق هذه البيانات، يتنافس 238 مرشحا ومرشحة على عضوية المجلس البلدي في البلديات الثمانية للحصول على 40 مقعدا، فيما يتنافس 134 مرشحا على مجلس محافظات العاصمة ضمن 32 دائرة انتخابية.

ويتكون مجلس أمانة عمّان من 42 عضوا، يُنتخب 22 منهم بشكل مباشر، ويُعين 14 من قبل مجلس الوزراء، إضافة إلى 6 نساء من المرشحات غير الفائزات بالانتخابات والحاصلات على أعلى نسبة أصوات لعدد ناخبي الدائرة التي ترشحن فيها.

ويعين أمين عمّان من بين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بعد تنسيب رئيس الوزراء، وينتخب المجلس في جلسته الأولى نائبا للأمين من بين الأعضاء المنتخبين، ويختار أمين عمّان أمين سر لمجلس الأمانة من بين موظفي الأمانة.

وبحسب بيانات الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن عدد المجالس البلدية في محافظة العاصمة 8، إضافة إلى 40 دائرة انتخابية في المجلس البلدي، فيما يبلغ عدد الدوائر الانتخابية في مجلس المحافظات 32.

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع في محافظة العاصمة 428 مركزا و2006 صناديق اقتراع، بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، التي أشارت إلى أن عدد من يحق لهم الانتخاب في المحافظة يبلغ 1.828718 ناخبا وناخبة.

ويبلغ عدد سكان محافظة العاصمة 4.642,000 نسمة، مقسمين إلى 2.492,200 من الذكور، و2.149,800 من الإناث، وفق آخر إحصائية لدائرة الإحصاءات العامة.

والعاصمة، هي أكبر محافظة من حيث عدد السكان بأكثر من 4 ملايين نسمة، وثالث أكبر محافظة من حيث المساحة بعد محافظـتي معان والمفرق، حيث تبلغ مساحتها 7579.2 كم مربع.

وتقع محافظة العاصمة في موقع متوسط بين محافظات الزرقاء والبلقاء و مأدبا والكرك ومعان، وتمتد حدودها لغاية الحدود الأردنية السعودية، وتمثل عصب الدولة الأردنية، حيث تضم أهم مؤسسات الدولة الأردنية، فضلا عن جميع الدوائر الحكومية ومجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، الواقع في منطقة العبدلي.

– 8 بلديات رئيسية –

في بلدية ناعور، يتنافس 5 مرشحين لرئاسة المجلس البلدي، بينما يتنافس 35 مرشحا على عضوية المجلس البلدي. ويبلغ عدد المرشحين لعضوية مجالس المحافظات 7 مرشحين ضمن الدائرة الثلاثين.

أما في بلدية حسبان، يتنافس 7 مرشحين لرئاسة المجلس البلدي، فيما يتنافس 25 آخرون للحصول على عضوية المجلس، بينما يبلغ عدد المرشحين لعضوية مجالس المحافظات 7 مرشحين ضمن الدائرة الحادية والثلاثين.

ويتنافس في محافظة الجيزة 5 مرشحين لرئاسة المجلس البلدي، و31 لعضويته، فيما يتنافس 5 مرشحين لعضوية مجالس المحافظات في الدائرة الرابعة والعشرين، و3 آخرين في الدائرة الخامسة والعشرين.

وفي بلدية الموقر، يتنافس 8 مرشحين لرئاسة المجلس البلدي، و44 آخرون لعضويته، بينما يتنافس 8 مرشحين لعضوية مجالس المحافظات في الدائرة الثامنة والعشرين، و5 آخرون في الدائرة التاسعة والعشرين.

أما في بلدية أم الرصاص، فيتنافس 4 مرشحين لرئاسة المجلس البلدي، فيما يتنافس 18 آخرون للحصول على عضوية المجلس، بينما يبلغ عدد المرشحين لعضوية مجالس المحافظات 4 مرشحين ضمن الدائرة السابعة والعشرين.

وفي أم البساتين، يتنافس 7 مرشحين لرئاسة المجلس البلدي، و26 آخرون لعضويته، فيما يبلغ عدد المرشحين لعضوية مجالس المحافظات 5 مرشحين ضمن الدائرة الثانية والثلاثين.

ويتنافس على رئاسة المجلس البلدي في سحاب 3 مرشحين، و31 آخرون لعضوية المجلس، بينما يبلغ عدد المرشحين لعضوية مجالس المحافظات 4 مرشحين ضمن الدائرة الثالثة والعشرين، فيما يتنافس على رئاسة مجلس بلدية العامرية 8 مرشحين، و28 آخرون لعضويته، و5 لعضوية مجلس المحافظات ضمن الدائرة السادسة والعشرين.

– 22 منطقة في أمانة عمّان –

وتنقسم مناطق أمانة عمّان إلى 22 منطقة؛ وهي المدينة ويتنافس عليها 3 مرشحين لعضوية مجلس المحافظات، و2 لعضوية مجلس أمانة عمّان ضمن الدائرة الأولى، أما في منطقة بسمان، فيتنافس عليها 5 مرشحين لعضوية مجلس المحافظات، و4 لعضوية مجلس أمانة عمّان ضمن الدائرة الثانية.

وفي منطقة ماركا، يتنافس عليها 3 مرشحين لعضوية مجلس المحافظات، و6 لعضوية مجلس أمانة عمّان ضمن الدائرة الثالثة، أما في منطقة النصر، يتنافس عليها 4 مرشحين لعضوية مجلس المحافظات، و10 لعضوية مجلس أمانة عمّان ضمن الدائرة الرابعة.

أما في منطقة اليرموك، فيتنافس 7 مرشحين لعضوية مجلس المحافظات، و5 لعضوية مجلس أمانة عمّان ضمن الدائرة الخامسة، ويتنافس على منطقة رأس العين 7 مرشحين لعضوية مجلس المحافظات، و5 لعضوية مجلس أمانة عمّان ضمن الدائرة السادسة.

وفي منطقة بدر، يتنافس 5 مرشحين لعضوية مجلس المحافظات، و6 لعضوية مجلس أمانة عمّان ضمن الدائرة السابعة، بينما يتنافس على منطقة زهران 4 مرشحين لعضوية مجلس المحافظات، و6 لعضوية مجلس أمانة عمّان ضمن الدائرة الثامنة، و3 مرشحين يتنافسون على عضوية مجلس المحافظة في منطقة العبدلي، و4 لعضوية مجلس أمانة عمّان ضمن الدائرة التاسعة.

ويتنافس لعضوية مجلس المحافظات في منطقة طارق 3 مرشحين، و6 لعضوية مجلس أمانة عمّان ضمن الدائرة العاشرة، بينما يتنافس 5 مرشحين لعضوية مجلس المحافظات بمناطق (القويسمة، أبوعلندا، الجويدة، الرقيم)، و8 لعضوية مجلس أمانة عمّان ضمن الدائرة الحادية عشرة.

أما في مناطق (خريبة السوق، جاوا، اليادودة)، فيتنافس 6 مرشحين لعضوية مجلس المحافظات، و8 لعضوية مجلس أمانة عمّان ضمن الدائرة الثانية عشرة، فيما سجل طلب لمرشح واحد لعضوية مجلس المحافظة في مناطق (أم القصر، المقابلين، النيات)، و4 لعضوية مجلس أمانة عمّان ضمن الدائرة الثالثة عشرة.

وفي منطقة وادي السير، يتنافس 3 مرشحين لعضوية مجلس المحافظات، و5 لعضوية مجلس أمانة عمّان ضمن الدائرة الرابعة عشرة، ويتنافس مرشحان اثنان لعضوية مجلس المحافظات في منطقة بدر الجديدة، واثنان لعضوية مجلس أمانة عمّان ضمن الدائرة الخامسة عشرة.

أما في منطقة صويلح، يتنافس 3 مرشحين لعضوية مجلس المحافظات، ومرشحان اثنان لعضوية مجلس أمانة عمّان ضمن الدائرة السادسة عشرة، فيما يتنافس في مناطق (تلاع العلي، خلدا، أم السماق) 3 مرشحين لعضوية مجلس المحافظات، و3 آخرون لعضوية مجلس أمانة عمّان ضمن الدائرة السابعة عشرة.

وفي منطقة الجبيهة، يتنافس 3 مرشحين لعضوية مجلس المحافظات، و3 آخرون لعضوية مجلس أمانة عمّان ضمن الدائرة الثامنة عشرة، ويتنافس 3 مرشحين لعضوية مجلس المحافظات بمنطقة شفا بدران، و3 آخرون لعضوية مجلس أمانة عمّان ضمن الدائرة التاسعة عشرة.

ويتنافس في منطقة أبو نصير 3 مرشحين لعضوية مجلس المحافظات، و2 لعضوية مجلس أمانة عمّان ضمن الدائرة العشرين، وفي مناطق أحد، يتنافس مرشحان اثنان لعضوية مجلس المحافظات، و8 لعضوية مجلس أمانة عمّان ضمن الدائرة الحادية والعشرين، ويتنافس 5 مرشحين لعضوية مجلس المحافظات بمنطقة مرج الحمام، و4 لعضوية مجلس أمانة عمّان ضمن الثانية والعشرين.