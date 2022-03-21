مجلس النواب يوافق على قانون الأحزاب كما عدّله الأعيان

وافق مجلس النواب على مشروع قانون الأحزاب السياسية كما عدّله مجلس الأعيان، في جلسته اليوم الإثنين برئاسة رئيس المجلس بالإنابة أحمد الصفدي وحضور هيئة الوزارة.

وكان مجلس الأعيان قد أبقى على نسبة 20 بالمئة بالحزب لكل من الشباب (18- 35 سنة) والمرأة، ومهلة “سنة واحدة” الممنوحة لتوفيق اوضاع الاحزاب القائمة، اضافة الى العودة لشرط حضور “الأغلبية” بدلاً من “ثلث” الأعضاء المؤسسين عند انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب، ومنع انسحاب الأحزاب من التحالفات خلال الانتخابات النيابية، وهو ما يتوافق تماماً مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وأحال النواب الى لجنة الاقتصاد والاستثمار، مشروع قانون رخص المهن داخل أمانة عمان الكبرى المعاد من مجلس الاعيان الذي ادخل عليه عددا من التعديلات، أهمها الابقاء على التصاريح الى جانب الرخص الممنوحة لممارسة المهن داخل الامانة، وان يكون اعفاء المهن التي تمارس في المنازل للسنوات الثلاثة الاولى من قبل امين عمان بموجب تعليمات، بالاضافة الى ابقاء كلمة “الكبرى” باسم القانون.

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