فيما يحتفل العالم بعيد الأم.. عشر أمّهات فلسطينيات يقبعن في سجون الاحتلال، بعيداً عن اطفالهن المحرومين من حنانهن
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جرينتش+2 03:26
ماذا بعد الهدنة و (الاقتصاد مقابل الأمن)؟
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