عدم استقرار جوي اليوم الاثنين وكتلة هوائية باردة الأربعاء والخميس

تتأثر المملكة اليوم الاثنين، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئياً تتحول أحيانا إلى غائمة مع هطول زخات متفرقة من المطر أثناء النهار في أماكن مختلفة، قد تكون غزيرة أحياناً لفترة محدودة يصحبها الرعد وتساقط حبات من البرد في بعض المناطق، وهناك احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من الثلج المخلوط مع المطر فوق المرتفعات العالية الشمالية ولفترة قصيرة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولات، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتكون الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، باردة في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتأثر المملكة الأربعاء تدريجياً بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتسود أجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، وغائمة جزئياً إلى غائمة مع سقوط زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، ويحتمل ولفترة محدودة هطول زخات متقطعة من الثلج المخلوط مع المطر فوق قمم الجبال العالية الشمالية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي، يوم الخميس، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتسود أجواء شديدة البرودة في أغلب المناطق وغائمة جزئياً إلى غائمة مع سقوط زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، ويحتمل هطول زخات متقطعة من الثلج المخلوط مع المطر فوق الجبال العالية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 12 – 2 درجة مئوية، وفي غرب عمان 10 – 0، وفي المرتفعات الشمالية 8 إلى -3، وفي مرتفعات الشراة 11 إلى -1، وفي مناطق البادية 18 – 3، وفي مناطق السهول 12 – 3، وفي الاغوار الشمالية 21 – 5، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 7، وفي البحر الميت 23 – 8، وفي خليج العقبة 23 – 10 درجات مئوية.