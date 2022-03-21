سلطات الاحتلال تتوقع أنْ تشهد الضفّة الغربيّة حالةً من الفوضى العارِمة في اليوم الذي يلي غياب محمود عبّاس

تتوقّع سلطات الاحتلال الإسرائيليّ أنْ تشهد الضفّة الغربيّة المُحتلّة حالةً من الفوضى العارِمة في اليوم الذي يلي الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس،

وقد جاءت هذه التقديرات من أعلى المسؤولين في المنظومة الأمنيّة الإسرائيليّة .

وفي هذا السياق، قال محلل الشؤون العسكريّة في موقع (YNET) الإخباريّ-العبريّ، نقلاً عن مصادر أمنيّةٍ رفيعةٍ في كيان الاحتلال، إنّ “هناك تحذيرات أمنية إسرائيلية من أنّ الصراع على تركة الرئيس الفلسطينيّ قد يتحول إلى فوضى مسلحة سرعان ما تنتقل وتتجه صوب إسرائيل” .

وأوضح المُحلِّل، نقلاً عن ذات المصادر، أنّ السيناريو الأسوأ الذي يثير قلق المسؤولين لدى الاحتلال، هو تحول المعركة على قيادة السلطة في اليوم الذي سيلي محمود عباس، إلى فوضى عنيفة سرعان ما تنتقل إلى إسرائيل وتعطل حياة المستوطنين في الضفة الغربيّة المُحتلّة .

عُلاوةً على ذلك، فقد شدّدّ المُحلِّل في تحليله على أنّ هذه الفوضى ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في الضفة، وإلى انهيار حركة فتح وتحول التنظيم إلى مجموعات مسلحة تعمل لصالح القادة المتناحرين، الأمر الذي سيسمح للمعارضة بالاستيلاء على السلطة، وسيحبط أي فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع الإسرائيليّ-الفلسطينيّ .

وأشار بن يشاي إلى أنّ حكومة الاحتلال تسعى لخلق الظروف المواتية لانتقال سلس للسلطة تتقسم به تركة أبو مازن (رئاسة منظمة التحرير، ورئاسة السلطة، ورئاسة حركة فتح) على اثنين أو ثلاثة من المقربين منه.

ورأى بن يشاي أنّه لا يوجد شخص واحد في حركة فتح وخارجها في السلطة الفلسطينية يمكن أنْ يخلف عبّاس الذي ورث ياسر عرفات بسلاسة، لذلك يفكر كبار المسؤولين في حكومة بينيت ومسؤولون أمنيون لدى الاحتلال، إلى جانب شخصيات بارزة في حركة فتح، في تشكيل مجموعة قيادية يتشارك أعضاؤها، دون نزاع، المناصب التي يشغلها عباس حاليًا، بحسب ما نقل عن المصادر التي اعتمد عليها في تحليله.

وكانت مجلّة (تايمز أوف إسرائيل) قد أكّدت الشهر الفائت، نقلاً عن مصادر إسرائيليّةٍ وفلسطينيّةٍ، أنّه “على مدى السنوات القليلة الماضية، صعد نجم حسين الشيخ بشكلٍ كبيرٍ. وقد يكون للسلطة الفلسطينية رسميًا وزير خارجية ومسؤول من فتح مكلفين بمعالجة العلاقات الدولية، لكن من الناحية العملية، يبدو أنّ حسين الشيخ قد تولّى بعض هذه المهام، حيث التقى باستمرار مع دبلوماسيين أمريكيين وأوروبيين، وسافر لحضور مؤتمراتٍ القمة في القاهرة مع عباس”.

وتابعت المصادر قائلةً، إنّ “الأهّم من ذلك ان الشيخ يتمتع بعلاقاتٍ وثيقةٍ مع نظرائه الإسرائيليين، وقد حضر إلى جانب رئيس المخابرات ماجد فرج جميع الاجتماعات بين عباس وكبار المسؤولين الإسرائيليين خلال العام الماضي، وقبل حوالي الشهر، التقى على انفراد مع وزير الخارجية يائير لابيد، وكلّما قررت الحكومة الإسرائيليّة الجديدة الموافقة على طلبٍ فلسطينيٍّ، فإنّ الشيخ هو مَنْ يعلنه للجمهور الفلسطينيّ”.