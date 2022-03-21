فيما يحتفل العالم بعيد الأم.. عشر أمّهات فلسطينيات يقبعن في سجون الاحتلال، بعيداً عن اطفالهن المحرومين من حنانهن
أهم العناوين
جرينتش+2 03:26
سلطات الاحتلال تتوقع أنْ تشهد الضفّة الغربيّة حالةً من الفوضى العارِمة في اليوم الذي يلي غياب محمود عبّاس
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني