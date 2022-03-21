توقيف 3 اشخاصص أطلقوا عيارات نارية في مقار انتخابية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض اليوم الاثنين، على شخصين أطلقا عيارات نارية في مقار انتخابية في المفرق والكرك.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه جرى التحقيق في بلاغين ومعلومات وردت حول قيام أشخاص بإطلاق عيارات نارية في مقرين انتخابيين في محافظتي المفرق والكرك.

وأكد الناطق الإعلامي أنه جرى ومن خلال التحقيقات في البلاغين وجمع المعلومات حول الشخصين مطلقي النار تحديدهما وإلقاء القبض عليهما وضبط سلاحين ناريين بحوزتهما، وإحالتهما للقضاء، ومن ثم للحاكمين الإداريين، اللذين قررا توقيفهما داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بعد ربطهما بالكفالات العدلية اللازمة والضامنة لعدم تكرارهما لمثل تلك التصرفات القاتلة والمهددة لسلامة المجتمع

كما ضبطت الاجهزة الامنية، اليوم ايضا،، شخصا أطلق عيارات نارية بأحد المقار الانتخابية في إحدى مناطق البادية الشمالية.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه وفي سياق الحملات الامنية والرقابة على ظاهرة اطلاق العيارات النارية جرت متابعة شخص أطلق عيارات نارية في أحد المقار الانتخابية في البادية الشمالية وأُلقي القبض عليه وضُبط السلاح الناري المُستخدم .

واضاف، انه تم إحالة هذا الشخص الى الحاكم الإداري الذي قرر توقيفه في احد مراكز الإصلاح والتأهيل تمهيدا لإحالته الى القضاء.