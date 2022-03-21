تحالف قذر.. لقاء مصري إماراتي إسرائيلي في شرم الشيخ إستباقاً للاتفاق الوشيك بشأن ملف إيران النووي

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، قمة ثلاثية مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، في مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم الإثنين، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأفادت التقارير بأن الاجتماع الثلاثي يعقد على خلفية التوقعات بأن تفضي المباحثات في فيينا بين طهران والقوى الدولية إلى إحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي الموقع عام 2015، خلال الفترة القريبة المقبلة.

وكان بينيت قد وصل في وقت سابق، مساء اليوم، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، لعقد لقاء مع الرئيس المصري، هو الثاني خلال ستة أشهر، وذلك بالتزامن مع زيارة لولي العهد الإماراتي.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، من بينها هيئة البث الإسرائيلي (“كان 11”) وموقع “واينت” الإلكتروني، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية سيعقد قمة ثلاثية في شرم الشيخ مع السيسي وبن زايد، “في ظل الاتفاق النووي الذي تمت بلورته بين إيران والقوى الدولية”.

وتأتي زيارة بينيت إلى مصر بعيد إعلان مكتب بينيت، يوم الأربعاء الماضي، عن الاتفاق مع الرئيس المصري على تسيير خط طيران مباشر بين تل أبيب وشرم الشيخ، وذلك ابتداء من “عيد الفصح” (اليهودي) خلال شهر نيسان/ أبريل المقبل.

قد ووصل بينيت إلى مصر على رأس وفد يضم كل من مستشار الأمن القومي، إيال حولتا، ومستشارته للشؤون السياسية، شمريت مئير، بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى.

وكان بينيت قد أشار مؤخرا إلى ما وصفه بـ”تزايد التعاون” بين إسرائيل ومصر، وصرّح قبل نحو أسبوع مع الإعلان عن تدشين خط الطيران، بأن “التعاون بين البلدين يتسع في مجالات كثيرة، وهذا يسهم في استقرار ودعم أمن المنطقة”.

وبالتزامن مع زيارة بينيت إلى مصر، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية (“وام”)، أن ولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي للإمارات، بن زايد، وصل إلى شرم الشيخ كذلك، وأجرى بالفعل محادثات مع السيسي بحثا خلالها “أهم المستجدات الإقليمية والدولية”.

ونقلت الوكالة الإماراتية عن بن زايد قوله: “نحرص على مواصلة التنسيق والتشاور في ظل التحديات العالمية الجديدة والعمل معًا بما يحقق مصالح بلدينا والمنطقة”.

وكان بينيت قد التقى بالسيسي في أيلول/ سبتمبر الماضي، في اجتماع عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، ووصفه رئيس الحكومة الإسرائيلية بـ”المهم جدا والجيد للغاية”، لافتا إلى أنهما وضعا خلاله الأساس لـ”تعميق الروابط وتعزيز المصالح”.

وذكر بيان صدر عن الحكومة الإسرائيلية، يوم الأربعاء الماضي، أن إسرائيل ومصر اتفقتا على توسيع الرحلات الجوية المباشرة التي يتم تسييرها بين البلدين، وتدشين خط جديد ينطلق من مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب إلى مدينة شرم الشيخ.

وأفاد البيان بأن التباحث بشأن الموضوع جرى خلال اللقاء الي عُقد في مدينة شرم الشيخ، بين بينيت والسيسي، وبعد استكمال عمل جهاز الأمن العام (الشاباك) بالتعاون مع مجلس الأمن القومي وغيرها من الجهات الحكومية بمصر، بهدف إعداد مسار حراسة يسمح بتشغيل خط الطيران.

وتعقيبًا على ذلك، قال بينيت “إنها خطوة أخرى في إطار تدفئة معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية، مما يصب في مصلحة الشعبين ويسهم في زيادة الاستقرار بالمنطقة”. وتابع “تنفتح إسرائيل على دول المنطقة باستمرار، ويستند هذا الاعتراف الذي يعود لسنين طويلة إلى السلام القائم بين إسرائيل ومصر”، حسب البيان ذاته.