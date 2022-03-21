تحالف قذر.. لقاء مصري إماراتي إسرائيلي في شرم الشيخ إستباقاً للاتفاق الوشيك بشأن ملف إيران النووي

فيما يحتفل العالم بعيد الأم.. عشر أمّهات فلسطينيات يقبعن في سجون الاحتلال، بعيداً عن اطفالهن المحرومين من حنانهن
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جرينتش+2 08:21
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